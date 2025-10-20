Carlos Maslatón: "Argentina se está fundiendo, Caputo y Milei lo han destruido todo"

El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que “Argentina se está fundiendo” y que “Caputo y Milei lo han destruido todo” al tiempo que sostuvo que “el problema mayor saldrá a la luz el lunes próximo, cualquiera sea el resultado electoral”.

“Porque Caputo y Milei le mintieron al país acerca del estado de la economía nacional. Declaran que no emiten pesos y multiplican por 5 la cantidad circulante, los depósitos y la deuda cuasifiscal en pesos”, aseguró el consultor.

Además señaló que “declaran que desendeudan al país y, cuando se computen bien los números, se verá que subieron la deuda total argentina de 150 mil a 200 mil millones de USD nuevos desde que llegaron al gobierno”.

“Su manejo es el de un régimen marxista-leninista”

“Declaran flotación y mercado libre de cambios y nada de esto hay, su manejo es el de un régimen marxista-leninista y el intervencionismo de precios que hacen es el del Gosplan soviético de los tiempos de Stalin”, cuestionó en una extensa publicación de “ X ”

“Le mintieron al país con el nivel de actividad y con el PBI, declaran que va al alza cuando va todo para abajo. Le mintieron al país, al FMI, al Tesoro de USA con superávits que no existen y nunca existieron desde diciembre de 2023, son puro déficit: por cada peso que recaudan gastan dos, uno para erogaciones corrientes y otro en forma de deuda pública impresa salvajemente”, analizó.

“El kirchnerismo es más liberal que el colectivismo de Caputo y Milei”

Al referirse a la inflación consideró desde su perspectiva que “no la bajaron nada” y que “la reprimieron por tipo de cambio como en los tiempos de Cámpora y Gelbard”.

“Los mercados de acciones y bonos son una calamidad bearish desde enero y, en vez de aceptar su fracaso, culpan de la situación al kirchnerismo cuando este movimiento político es mucho más liberal que el colectivismo que aplican los corruptos financieros de Caputo y Milei”, concluyó Maslatón.