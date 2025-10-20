Esta es la boleta única que se usará en Chaco: compiten 10 listas en una elección marcada por la polarización

El domingo 26 de octubre, los chaqueños estrenarán un nuevo sistema electoral: la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y concentra toda la oferta en una sola hoja. En ella, los votantes podrán visualizar a los candidatos a senadores y diputados nacionales de las diez listas que competirán y marcar su opción en el recuadro correspondiente.

La elección llega atravesada por una marcada polarización entre los espacios que representan al gobernador Leandro Zdero y Javier Milei, y el peronismo reunificado bajo la conducción de Jorge Capitanich.

El oficialismo provincial apuesta al respaldo libertario

Por el frente oficialista, aliado a La Libertad Avanza, la boleta presenta como candidatos a senadores a Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider. En Diputados, encabeza Mercedes Goitía, acompañada por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.

Desde el entorno del gobernador Zdero remarcan que el objetivo es “consolidar el rumbo de orden y libertad” y sostienen que el respaldo de Milei será clave para mantener la mayoría legislativa en la provincia.

El peronismo unifica su estrategia detrás de Capitanich

Tras meses de tensiones internas, el peronismo chaqueño logró reunificarse bajo la lista Fuerza Patria, encabezada por Jorge “Coqui” Capitanich y la intendenta de Barranqueras Magda Ayala como candidata a senadora. En Diputados, la propuesta se completa con Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García y Luisina Lita.

El exgobernador busca transformar la elección en un plebiscito contra la política económica nacional, y apunta a reconstruir la representación del peronismo en el Congreso. “No se trata solo de votar legisladores, sino de defender los derechos que hoy están en riesgo”, repiten desde el PJ..

Las demás fuerzas en competencia

Además de los dos principales frentes, otras ocho listas completan la boleta única:

Vamos Chaco , con Eduardo Aguilar y Claudia Panzardi .

Frente Integrador , encabezado por Juan Carlos Bacileff Ivanoff .

Partido Obrero, NEPAR, Proyecto Sur, Polo Social – Movimiento de Bases, UNIR y Dignidad Popular.

La implementación de la Boleta Única de Papel supone un cambio estructural en la forma de votar en Chaco. La justicia electoral destacó que el nuevo sistema “brinda más transparencia, agilidad y equidad” al reducir el gasto y evitar prácticas vinculadas al robo o manipulación de boletas.