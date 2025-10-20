Se frustró la sesión extraordinaria en Diputados: Charole volvió a dejar sin quórum a la oposición

La sesión extraordinaria convocada por el Frente Chaqueño y bloques aliados para este lunes no llegó a concretarse por falta de quórum, luego de que la diputada Andrea Charole (bloque CER) no se presentara en el recinto. Su ausencia impidió reunir el número necesario para sesionar y frustró los planes opositores de avanzar con una agenda de proyectos vinculados a las áreas sanitaria, energética y social.

El temario incluía la Emergencia Sanitaria Pediátrica, propuesta que buscaba declarar el estado de emergencia por dos años ante la crítica situación del sistema de salud y la crisis nutricional infantil. También se preveía el tratamiento de la Emergencia y Soberanía Alimentaria, una serie de medidas de Emergencia Energética —entre ellas la suspensión de cortes de servicios y la creación del Boleto Social al Trabajador—, y proyectos para regular el transporte de pasajeros y actualizar el salario mínimo según la canasta básica regional.

El pedido de sesión había sido formalizado la semana pasada por legisladores del Partido Justicialista y espacios aliados, entre ellos Juan Carlos Ayala, Paola Benítez, María Pía Chiacchio Cavana, Teresa Cubells, Analía Flores, Rubén Guillón, Atlanto Honcheruk, Rodrigo Ocampo, Elba Ojeda, Santiago Pérez Pons, Silvia Quirós, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel, entre otros.

La ausencia de Charole —quien ya había sido protagonista de un giro político al modificar su voto en la polémica sesión por la “cláusula gatillo”— volvió a dejar sin margen de maniobra al bloque opositor. Desde el oficialismo de Juntos por el Cambio, en tanto, habían anticipado que no acompañarían la convocatoria, a la que calificaron como una “puesta en escena con fines electorales”.

El traspié legislativo se suma a una serie de sesiones caídas en las últimas semanas, en medio de un clima político cargado por la campaña electoral y el inminente debate del Presupuesto 2026.