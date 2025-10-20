Día de la Madre en Corrientes: la venta de indumentaria cayó 10%, pero el consumo se sostuvo con cuotas sin interés

El Día de la Madre en la ciudad de Corrientes mostró un panorama de ventas dispar, donde el acceso a la financiación y las promociones fueron claves para evitar un colapso del consumo. Así lo explicó Augusto Massochi, presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC).

Adopción en Corrientes: convocan a familias de todo el país para una niña de 12 y un adolescente de 13 años

Massochi señaló que algunos sectores, como la indumentaria y el calzado, sufrieron una caída en las unidades vendidas de aproximadamente el 10% en comparación con 2024. Sin embargo, el movimiento comercial fue mejor de lo esperado en otros rubros.

“En el rubro de indumentaria y calzado hubo una baja de alrededor del 10% en comparación con 2023. Sin embargo, otros comercios, como los de pequeños electrodomésticos y celulares, tuvieron un buen desempeño por las cuotas sin interés que ofrecieron varias tarjetas”, indicó Massochi.

El dirigente de APICC destacó que la preparación del comercio, con distintas combinaciones de descuentos y financiación, ayudó a que las ventas "no se caigan tanto", aunque reconoció que la microeconomía "todavía está resentida" y que "hay liquidez en la gente" a la que le cuesta arrancar.

Los rubros más favorecidos

Massochi mencionó que el movimiento comercial fue notorio en varios sectores de la regalería y el ocio:

Regalería y gastronomía: Hubo movimiento en florerías , regalerías y en pequeños emprendimientos gastronómicos (como bandejas de desayuno). Las reservas en restaurantes estuvieron completas para el domingo al mediodía.

Pequeños electrodomésticos: Fue el rubro que mejor anduvo, según Massochi, ya que los consumidores aprovecharon las ofertas y la financiación sin interés para comprar productos "accesibles" que faltaban en la casa.

El presidente de APICC afirmó que, si bien el mal tiempo del viernes afectó un poco, el sábado se vio mucha gente comprando y que "esperábamos un escenario peor, pero la caída no fue tan pronunciada", dijo en declaraciones a la prensa.

El NEA volvió a tener una de las inflaciones más bajas del país: 1,8% en septiembre, según el INDEC

Contracara: el consumo se sostiene por la financiación

El análisis de APICC concluye que la venta se sostuvo principalmente por la financiación, dado que "la mayoría con promoción o si no, no vendía".

Mientras la óptica consultada por Massochi reportó ventas bajas, los rubros de ropa y calzado no cumplieron con las expectativas. La diferenciación por rubro y por monto de los productos fue un factor variable que evitó una caída generalizada del comercio.