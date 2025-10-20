Adopción en Corrientes: convocan a familias de todo el país para una niña de 12 y un adolescente de 13 años

El Poder Judicial de Corrientes, a través del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes), lanzó dos convocatorias públicas de adopción destinadas a encontrar un hogar con afecto y compromiso para una niña de 12 años, “Marina”, y un adolescente de 13 años, “Tomás” (nombres ficticios para preservar su identidad).

Ambas convocatorias están abiertas a personas o familias de todo el país que deseen brindarles la contención y el acompañamiento sensible que necesitan.

“Marina” (12): busca estabilidad y comprensión

“Marina” es una niña de 12 años que se destaca por ser segura, responsable y transparente, y cuenta con autonomía en las distintas áreas de su vida. Cursa sexto grado con buen rendimiento y mantiene vínculos saludables con sus pares.

Deseo: Integrarse a una familia monoparental o biparental , con o sin hijos, sin importar su provincia de residencia.

Requisito de la Justicia: Se busca un entorno familiar con adultos emocionalmente disponibles, capaces de ofrecer estabilidad y comprensión para su desarrollo integral.

“Tomás” (13): un sueño de campo y animales

“Tomás” es un adolescente de 13 años caracterizado por su serenidad, respeto y madurez. Cursa quinto grado, disfruta de actividades al aire libre, los viajes y el contacto con animales.

Deseo: Formar parte de una familia —monoparental o biparental— que tenga campo y animales . No presenta inconvenientes en vivir en otra provincia.

Requisito de la Justicia: Se necesitan adultos comprometidos que brinden afecto, contención y un espacio de confianza donde pueda seguir construyendo su futuro.

Cómo participar de la convocatoria

El Juzgado de Familia de Curuzú Cuatiá (a cargo de la doctora María Susana Galeano) y el RUACtes invitan a todos los interesados a inscribirse para ambos casos.

Para participar, los aspirantes deben descargar el Formulario de Convocatorias Públicas (disponible en la página del Poder Judicial: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf) y enviarlo a las siguientes direcciones:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá: [email protected]

RUACtes - Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos: [email protected]

Consultas telefónicas:

Juzgado (Curuzú Cuatiá): 03774- 423927 / 03774-15639934 (Lunes a viernes de 7:00 a 13:00)

RUACtes (Corrientes Capital): 03794- 4104298 (Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 o personalmente en Carlos Pellegrini N° 917 -Entrepiso).

La postulación responsable de las familias abre una posibilidad real de hogar y un futuro compartido para Marina y Tomás.