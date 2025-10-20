La crisis económica domina la agenda en la previa electoral y profundiza la grieta

El clima económico se consolida como el eje central de la escena política a días de los comicios legislativos. El Monitor de Opinión Pública de octubre, elaborado por Zentrix Consultora, revela un cuadro de malestar persistente y fuerte polarización, donde las percepciones sobre el presente económico y la gestión del Gobierno se definen casi exclusivamente por la identidad política.

El 73,7% de los encuestados afirma que su salario no le gana a la inflación, y el 38,4% califica su situación económica personal como negativa, frente a un 60,7% que considera que la situación del país está peor que hace un año.

El desánimo es especialmente alto entre quienes votaron a Sergio Massa en el balotaje, donde el 98% evalúa negativamente la economía nacional. En contraste, entre los seguidores de Javier Milei, el 42,2% sostiene una mirada optimista, el 30,7% la juzga regular y el 27% la considera mala.

“Las percepciones económicas están totalmente mediadas por la identidad política”, resume el informe. Esa división también se refleja en la confianza institucional: el 61,3% desconfía de los datos oficiales del INDEC, aunque la credibilidad muestra una leve mejora respecto de septiembre. La confianza asciende al 63% entre los votantes libertarios, mientras que el 94,9% de los massistas la rechaza de plano.

Un país partido por la economía

El estudio describe una sociedad “tensionada”, donde el balance económico personal se deteriora y la recuperación de expectativas resulta frágil. Seis de cada diez argentinos consideran que el país atraviesa un mal momento, y la aprobación de la gestión presidencial ronda el 33,8%, sostenida casi exclusivamente por el electorado libertario. Entre los opositores, el 98,6% desaprueba la conducción de Javier Milei.

A pesar de que la inflación pierde centralidad como preocupación directa —superada por la “situación económica general” (31,1%) y la “corrupción” (25,2%)—, el poder adquisitivo sigue siendo el termómetro principal del humor social. La brecha entre oficialismo y oposición se amplía: el 41,9% de los votantes de Milei cree que su ingreso supera los precios, mientras que apenas el 2,3% de los de Massa afirma lo mismo.

Malestar con epicentro económico

El dato más revelador del informe es que la percepción de crisis se mantiene alta incluso entre quienes se identifican con el Gobierno, lo que sugiere una erosión progresiva del optimismo inicial. El 35% confía en los datos oficiales, pero la realidad cotidiana —aumentos en alimentos, tarifas y servicios— sigue marcando el tono del debate público. En ese contexto, la encuesta también detecta un alto rechazo al endeudamiento externo: el 58,2% se opone a recibir ayuda directa del Tesoro de Estados Unidos, un reflejo del nacionalismo económico que atraviesa transversalmente al electorado argentino.

El cuadro de situación, según Zentrix, combina fragilidad económica, polarización ideológica y descreimiento institucional, tres factores que configuran una antesala electoral incierta y volátil. La sensación predominante, de acuerdo con el estudio, es que “la crisis no afloja, y la política todavía no ofrece una salida clara”.