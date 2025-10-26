Acompañado por su hermana Karina, el presidente Javier Milei se limitó a sonreír y no dio declaraciones

El presidente Javier Milei votó a las 11.07 horas, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro, lo hice acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia. La mesa en que votó fue la N° 2211. También estuvieron durante la votación integrantes del equipo de comunicación presidencial, Santiago Oria e Iñaki Gutiérrez, quien le maneja las redes del Presidente.

Como curiosidad, luego de la votación, un padre que le acercó a su bebé para saludarlo. Durante su salida de la UTN el mandatario saludó a decenas simpatizantes, antes de subirse a su vehículo oficial, sin brindar ninguna declaración a la presa.

Mussolini & Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes de llegar a la UTN, la comitiva presidencial hizo una parada técnica en una estación de servicio YPF, sobre la avenida Libertador y la calle Salguero.

¿Cómo sigue la jornada del presidente?

Después de votar, Milei regresará a la residencia oficial de Olivos, donde permanecerá durante gran parte de la jornada electoral. Al atardecer, se trasladará al búnker oficialista instalado en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese lugar seguirá el avance del escrutinio junto a la mayoría del Gabinete, los principales candidatos libertarios y referentes del Pro. No se descarta que, antes de su discurso, el Presidente mantenga una reunión reservada con sus colaboradores más cercanos, como ya ocurrió en la elección bonaerense, cuando convocó a su hermana, a la ministra y candidata Patricia Bullrich, y al asesor Santiago Caputo antes de salir al escenario.

MU