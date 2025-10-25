LLA llegó al cierre de campaña sin acallar las internas ni controlar los cambios y los escándalos

El gobierno de Javier Milei llega a su primer test electoral a nivel nacional bajo asedio. Lejos de las expectativas iniciales, el oficialismo debió moderar el ánimo y conmienza a conformarse con una escenario harto más modesto. La mediocre economía, los escándalos que impactan de lleno en las primeras figuras del Gobierno, como Karina Milei, y los cambios forzados a tan solo días de elecciones en el Gabinete erosionaron la figura presidencial y siembran incertidumbre sobre la performance electoral del oficialismo.

Además, salvo en escasos distritos como en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza no obtuvo resultados alentadores en los comicios provinciales.

De esa manera, el oficialismo plebiscitará su gestión el próximo domingo, con el objetivo de alzarce ganador en la contienda contra el peronismo-kirchnerismo pretendiendo crecer en número de bancas tanto en Diputados como en el Senado, y con la necesidad de acercarse lo más posible al tercio de voluntades, al menos en la Cámara baja para de esa manera asegurarse el bilindaje a los vetos.

Las dos renuncias de ministros a días de las elecciones son hechos inéditos. Tanto Gerardo Werthein como Mariano Cúneo Libarona eligieron no esperar hasta el lunes post electoral para dejar trascender la decisión. Todo un síntoma. El presidente Milei ni su grupo de colaboradores tienen control sobre el propio equipo de trabajo presidencial. Pese a ello, a Cúneo Libarona se lo vio sonriente en el escenario de Rosario el jueves en el cierre de la campaña nacional.

Las salidas de los dos ministros se dio en medio de una fuerte embestida interna que el asesor presidencial, Santiago Caputo, viene desplegando para ganar casilleros en la toma de decisiones. Las internas de Caputo con la Cancillería quedaron expuestas en la vista que Milei le realizó a Donald Trump en el Salón Oval. El caputismo se adjudicó los los méritos del logro.

Un detalle: tanto el jefe de Gabinete Guillermo Francos como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salieron a destacar el rol que Werthein tuvo en la consolidación del vínculo de la Casa Rosada con el trumpismo. “Su rol (el de Werthein) fue clave en el fortalecimiento del vínculo con los Estados Unidos y en la consolidación de una política exterior seria, moderna y alineada con los intereses de la República”, sostuvo Menem en redes. Todo un mensaje para la interna.

Francos también quedó debilitado ante la embestida de Caputo, y se aguardan definiciones del Presidente tras los comicios.

El ala karinista y caputista del Gobierno no dejaron de lado sus rencillas internas ni en la antesala de los comicios. “Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, lanzó Ramón “Nene” Vera, desde Rosario y la resputa no demoró: “Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas”, contestó el Gordo Dan.

La respuestas, ironías e insultos se ramificaron y se sumó “Traductor Te Ama”, una de las cuentas libertarias más activas.

Milei deberá definir cambios con el aseosr Caputo ganando terreno, preservando a Karina y con la presión de la asministración Trump sin desestimar los condicionamientos de los resultados electorales.

Por su parte, Cúneo Libarona también estaba desgastado. Su rol protocoloar lucía deslucido. Quien en efecto toma las decisiones de política judicial es el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en conjunto con el asesor.

Amerio siempre tuvo un perfil muy bajo. No habla en úblico. Sin embargo, en la semana que culmina se expuso en el programa de streaming libertario, Carajo, elevando de manera inédita la exposición pública. ¿Señal de que Caputo lo impulsa para reemplazar a Cúneo?

Pero a los desaguisados en materia de nombres, cambios y reemplazos en el Gabinete se suman los escándalos. El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad y el corrimeinto del ex abogadod e Milei, Diego Spagnuolo dejan a sabor a poco como explicación. Desde la Casa Rosada nunca pudieron explicar con claridad lo sucedido, y todo se lo atribuyeron a una “operación kuka”.

En dicho escándalo, quedó golpeado el círculo más intimo de Karina: los Menem. Fundamentalmente Eduardo “Lule” Menem, quien solo rompió el silencio a través de un tuit sin dar precisiones.

Se suman otros problemas: José Luis Espert. El ahora ex candidato aprecerá en la boleta en la provnica de Buenos Aires. Milei, quien cerró el jueves la campaña en Rosario destacando el “Plan Bandera” de Bullrich, tiene como rostro en la boleta de la provincia más grande del país a una persona que recibió pagos del polémico empresario Federico “Fred” Machado acusado de narcotráfico y que será extraditado a EE.UU. en escasos días.

Milei y su hernmana Karina han decidido sostener (como si fuera poco) a Lorena Villaverde. La candidata a senadora en Río Negro fue detenida en EE.UU. por tenencia de cocaina. Ella siempre rechazó las acusaciones.

Machado, es el hilo conductor en toda la trama. Villaverde estaría en un vínculo amoroso con Claudio Cicarelli, primo y prestanombre de Machado.

A los delicados y no explicados vínculos de candidatos libertarios con el narcotráfico, se le suma algunos otros escándalos: el actual diputado de Tierra del Fuego, Santiago Pauli, le pedía a un colaborador suyo empleado de la Legislatura local que le entre el plus cobrado por “desarraigo”.

La candidata en Corrientes, Virginia Gallardo otorgó un domiclio para ser candidata en la que hay una obra en construcción, en un pequeño pueblo de menos de mil habitantes, en el que según testimonios, nunca vivió. También la candidata en Neuquén Nadia Márquez, tuvo una probation por brindar títulos truchos y recibe fondos estatales para una mutual que maneja un instituto de enseñanza religiosa.