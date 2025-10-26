Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las Elecciones Generales 2025 en todo el país, donde los ciudadanos votarán para renovar las bancas en el Congreso. Muchos argentinos utilizarán el transporte público —ya sea trenes, subtes o colectivos— para llegar a sus lugares de votación.

En ese contexto, es importante conocer cómo funcionará el transporte público durante el día electoral tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires.

Cómo funciona el transporte público en las Elecciones Legislativas 2025 en CABA y provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires dispuso la gratuidad del transporte público automotor en todo su territorio “para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

La medida incluye los servicios regulares de colectivos urbanos, interurbanos de media distancia y de larga distancia bajo jurisdicción provincial.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las autoridades informaron que el subte iniciará su servicio una hora antes de lo habitual, es decir, desde las 7 de la mañana, con todas las líneas operativas.

Además, los colectivos también funcionarán de manera gratuita durante la jornada electoral.

En cuanto a los trenes, circularán con frecuencia de día domingo, lo que implica intervalos más espaciados entre formaciones.

Funcionamiento del transporte público en otras provincias