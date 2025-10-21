Este domingo 26 de octubre se realizarán las Elecciones Generales Legislativas donde los votantes elegirán 35 bancas de diputados nacionales en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán en simultáneo en todo el país. Durante el día, las personas deberán tener en cuenta el horario de votación.

El voto es obligatorio para todos los bonaerenses de entre 18 y 70 años, mientras que para los menores de 18 y los mayores de 70, será optativo.

A qué hora inicia la votación y hasta qué hora se puede votar

Los colegios electorales abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas. En caso de que los votantes estén en las filas dentro del establecimiento y ya sean las 18 horas, aún tendrán permiso de votar hasta que les llegue su turno.

Una vez que termine la votación y se conozcan los ganadores de la elección, a las 21 horas se levantará la veda electoral, donde la ciudadanía retomará sus actividades, por ejemplo, podrán consumir alcohol y se permitirá la normalización de la actividad pública.

Dónde voto en las Elecciones Generales Legislativas 2025

Las personas que tengan permiso para votar en las Elecciones Generales Legislativas 2025, tienen la posibilidad de ver su lugar de votación de la siguiente manera: