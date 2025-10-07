La provincia de Buenos Aires celebrará sus Elecciones Legislativas Generales el domingo 26 de octubre de 2025. Los ciudadanos bonaerenses acudirán a las urnas para renovar bancas en el Congreso de la Nación.
A nivel nacional, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas en la Cámara de Diputados, aunque en esta ocasión no se elegirán senadores. Las provincias que sí lo harán son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Por primera vez, los bonaerenses votarán mediante el sistema de Boleta Única de Papel, cuyo objetivo es reunir a todos los candidatos en una sola boleta y garantizar la presencia completa de la oferta electoral.
En este nuevo diseño, los partidos políticos se organizan en columnas verticales, mientras que los cargos se disponen en filas horizontales. Cada cargo cuenta con una casilla en blanco para que el elector marque su preferencia.
Quiénes son los candidatos para las Elecciones Nacionales Legislativas 2025
La boleta bonaerense contará con 15 partidos políticos que competirán por las 35 bancas de diputados nacionales.
Alianza La Libertad Avanza (503): Diego César Santilli (a confirmar), Karen Reichardt, Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Miguel Pareja y Johanna Longo.
Partido Nuevo Buenos Aires (221): Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramón Garcés.
Liber.Ar (318): María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.
Frente de Izquierda - Unidad (506): Nicolás del Caño, Romina del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.
Frente Patriota Federal (95): Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.
Unión Liberal (153): Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raúl Mansilla.
Alianza Fuerza Patria (507): Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.
Coalición Cívica A.R.I. (47): Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Maricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.
Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (305): Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.
Propuesta Federal para el Cambio (299): Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.
Alianza Provincias Unidas (508): Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Verónica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.
Alianza Potencia (504): María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía de Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.
Alianza Unión Federal (501): Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.
Alianza Nuevos Aires (502): Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.
Movimiento Avanzada Socialista (276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.