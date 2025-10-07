La provincia de Buenos Aires celebrará sus Elecciones Legislativas Generales el domingo 26 de octubre de 2025. Los ciudadanos bonaerenses acudirán a las urnas para renovar bancas en el Congreso de la Nación.

A nivel nacional, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas en la Cámara de Diputados, aunque en esta ocasión no se elegirán senadores. Las provincias que sí lo harán son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Por primera vez, los bonaerenses votarán mediante el sistema de Boleta Única de Papel, cuyo objetivo es reunir a todos los candidatos en una sola boleta y garantizar la presencia completa de la oferta electoral.

En este nuevo diseño, los partidos políticos se organizan en columnas verticales, mientras que los cargos se disponen en filas horizontales. Cada cargo cuenta con una casilla en blanco para que el elector marque su preferencia.

Quiénes son los candidatos para las Elecciones Nacionales Legislativas 2025

La boleta bonaerense contará con 15 partidos políticos que competirán por las 35 bancas de diputados nacionales.