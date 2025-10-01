Perfil
Últimas noticias
NEA
ELECCIONES 2025

Boleta Única de Papel: Misiones impulsa la capacitación ciudadana para las elecciones del 26 de octubre

En los últimos días se realizaron diversas capacitaciones sobre la Boleta Única en Papel (BUP) en distintos espacios de la provincia.

01-101-2025 Misiones BUP capacitaciones
BOLETA ÚNICA DE PAPEL. Capacitaciones en Misiones. | MINISTERIO DE TRABAJO DE MISIONES.

Mediante un trabajo articulado entre la Dirección Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Trabajo de Misiones, se desarrollaron diversas capacitaciones sobre la Boleta Única en Papel (BUP) en distintos espacios de la provincia.

Presupuesto 2026: el Ejecutivo defendió un plan “realista y austero” para sostener el equilibrio fiscal

BUP

Desde la cartera laboral informaron que el lunes la actividad se realizó en el Ministerio de Industria y en el Instituto Superior Politécnico Misiones N°1, con una amplia participación de estudiantes, docentes y trabajadores.

El martes, las capacitaciones continuaron en el IPRODHA y en la Universidad Católica de Santa Fe – Sede Posadas, donde se brindaron herramientas y conocimientos clave sobre el uso de la Boleta Única en Papel, “con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera clara y transparente”.

Las instancias de formación estuvieron a cargo de los capacitadores de la Dirección Nacional Electoral, Matías Petrasso y Verónica Sindoni, quienes profundizaron en los aspectos prácticos y técnicos de esta nueva modalidad de votación.

Eduardo Costantini: “Creo que Kicillof es honesto y Milei es una persona muy extremista”

Cómo siguen las capacitaciones

Además se anunció que las capacitaciones continuarán en los próximos días en comunidades Mbya guaraní y en otros espacios de la provincia, “con el propósito de llegar a más sectores de la sociedad y asegurar que toda la ciudadanía pueda familiarizarse con este sistema”.

“Estas actividades son fundamentales para democratizar el acceso a la información, garantizar elecciones más transparentes y acompañar a la ciudadanía en el ejercicio pleno de sus derechos”, finaliza el comunicado oficial.

También te puede interesar
En esta Nota