Presupuesto 2026: el Ejecutivo defendió un plan “realista y austero” para sostener el equilibrio fiscal

El Gobierno del Chaco presentó en la Legislatura provincial su Presupuesto General 2026, un proyecto que prevé un gasto total de más de $4,4 billones y un leve superávit financiero, con el objetivo central de mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin gastar más de lo que se recauda.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, aseguró que el proyecto está diseñado “para acompañar el crecimiento económico con responsabilidad”. “Se trata de un presupuesto realista, austero y enfocado en la eficiencia, que apunta a garantizar servicios esenciales sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, remarcó.

Según explicó, los recursos estimados ascienden a $4,407 billones, con ingresos corrientes por $4,22 billones y recursos de capital cercanos a $179 mil millones. El resultado proyectado es un superávit financiero de $156 millones, lo que permitirá cumplir con las obligaciones del Estado sin recurrir a endeudamiento excesivo.

Salud y empleo público, ejes de la inversión

Uno de los puntos centrales del presupuesto será la inversión en salud, con un plan de regularización laboral para los trabajadores bajo el programa de “expertos”. “El compromiso del gobernador es transformar sus contratos en servicios y luego en planta permanente, reconociendo los años de trabajo y otorgando estabilidad”, explicó Abraam en declaraciones a Radio Libertad.

También se prevé cubrir las vacantes generadas por jubilaciones y reforzar áreas sensibles del sistema sanitario, especialmente en hospitales y centros de salud.

A pesar de reconocer que la provincia enfrenta limitaciones financieras, el Ejecutivo aseguró que se destinarán partidas específicas para infraestructura clave y se gestionarán fondos externos.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la continuidad del Segundo Acueducto del Interior, considerado “la obra hídrica más importante de Latinoamérica”, que abastecerá de agua potable a más de 500.000 chaqueños. Abraam señaló que los trabajos tienen un plazo estimado de finalización de entre 18 y 24 meses.

Proyecciones macroeconómicas y plan a largo plazo

El Presupuesto 2026 fue elaborado con un escenario macroeconómico que proyecta 10,1% de inflación anual, un tipo de cambio de $1.423 por dólar y un crecimiento del PBI del 5%, en línea con las pautas nacionales.

El ministro sostuvo que, pese al contexto adverso, el objetivo es “garantizar la prestación de servicios esenciales y avanzar con el Plan Estratégico Chaco 2040, que contempla políticas estructurales en educación, salud, seguridad, empleo e infraestructura”.