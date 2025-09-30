Eduardo Costantini: “Creo que Kicillof es honesto y Milei es una persona muy extremista”

El empresario Eduardo Costantini elogió al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por ser “honesto”.

“Yo creo que es honesto y que es algo excepcional. Lo que debería ser normal se convierte en extraordinario. Es una fatalidad”, sostuvo.

“Después puede ser que él sea muy radicalizado, pero bueno es una posición”, agregó en diálogo con el periodista Luis Novaresio de A24.

Javier Milei

Además contó que “no” conoce personalmente al presidente Javier Milei y que “tampoco tiene por qué llamarme a mí”.

“No tuve la oportunidad de hablar con él, ni siquiera verlo en una reunión grupal”, aseguró el empresario desarrollador.

“Pero si tuviera que decir de él, yo creo que es una persona muy extremista en su ideología. Es un libertario. Es una extrema derecha totalmente radicalizada, que yo no comparto”, opinó Costantini.

“No comparto ni el extremo de Axel ni el de Javier”, enfatizó.

El dólar y la política cambiaria

Al ser consultado sobre qué hacer con el dólar, Costantini respondió: “Yo dejaría que flote. Acá hay un axioma que dice ´bueno, pero si vos lo dejás flotar, se va a ir a precios´. Pero si vos estás con esta política fiscal, que eso me parece algo muy valioso del Gobierno y tenés la ayuda del Fondo o ahora mismo tenés la ayuda de la Tesorería, el nivel de actividad está bajo. ¿No es un buen momento para que flote el dólar?"