Provincias Unidas lanzó su campaña: Valdés pidió votar diputados que defiendan el federalismo y no la casta

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó del acto de campaña del bloque Provincias Unidas en Puerto Madryn, Chubut, donde se reunió con otros mandatarios del "centro federal". En su discurso, Valdés articuló una dura crítica al Gobierno nacional por su falta de atención a las economías regionales y llamó a las provincias a unirse para construir una Argentina verdaderamente federal.

Encuesta: el 53% cree que el Gobierno atraviesa una "crisis" y el 58% que Karina Milei "debería renunciar"

El evento contó con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Fuerte pedido de federalismo y críticas a Buenos Aires

Valdés comenzó su alocución contrastando las realidades del norte y el sur del país. Aseguró que las provincias son permanentemente "ninguneadas" y "destratadas" por la administración central en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea por considerarlas "chicas", "pobres" o "patagónicas".

El mandatario correntino recordó el esfuerzo histórico de su provincia en la construcción de la patria y criticó que, a pesar de ello, el Gobierno nacional no escuche a las regiones. Cuestionó la reciente comprensión de que debían nombrar un ministro del Interior y la falta de planificación productiva:

"Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden... y eso tiene que terminar en una República Argentina que se quiere levantar", sentenció Valdés.

Planes listos, pero ignorados por la Nación

El gobernador negó la acusación de que las provincias no tienen programa. Recordó que, junto a los 10 gobernadores del Norte Grande, se elaboró un programa de infraestructura para el desarrollo, utilizando el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

"Hicimos el programa de infraestructura para desarrollo del norte argentino... No necesitan hacer otra cosa que tomar ese programa que está en el Consejo Federal de Inversiones para ver y saber exactamente lo que necesitamos. No lo hacen porque no lo quieren", aseguró.

Educación y Salud Pública como banderas innegociables

Valdés delineó las prioridades innegociables del bloque federal, diferenciándose del discurso libertario: la defensa de la educación pública y gratuita y la salud pública de calidad.

El gobernador subrayó que la educación es esencial para evitar que los que "menos tienen" queden sin oportunidades. En cuanto a la salud, remarcó la necesidad de invertir para que a "ningún argentino le falte un tratamiento médico", poniendo como ejemplo el Instituto de Cardiología y el nuevo Instituto de Oncología de Corrientes.

Corrientes le pide al Gobierno Nacional una "agenda productiva consensuada" para las economías regionales

El llamado a la gente del interior: repensar el voto

El discurso se centró en la necesidad de que el interior profundo de la Argentina se levante. Valdés hizo un llamado directo a la ciudadanía para las elecciones legislativas del 26 de octubre, pidiendo enviar representantes que respondan a los intereses de sus regiones.

"Tenemos que construir una Argentina diferente y eso es con el voto de una elección porque tenemos que mandar nosotros las provincias argentinas... diputados a Buenos Aires para discutir nuestros intereses", manifestó.

El mandatario concluyó con una dura crítica a la política tradicional: "Cada elección nosotros debatimos, no nuestros intereses, estamos debatiendo los intereses de la casta que está enquistada allá en el Gobierno nacional".