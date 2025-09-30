Encuesta: el 53% cree que el Gobierno atraviesa una "crisis" y el 58% que Karina Milei "debería renunciar"

Una encuesta de Analogías revela que el 53% de los consultados cree que el gobierno del presidente Javier Milei atraviesa una “crisis”. De ese porcentaje, un 25% son votantes propios de la Libertad Avanza, según el estudio de la consultora.

Qué dice la encuesta

“Independientemente de los distintos significados que se acumulan en el concepto de crisis, las respuestas son elocuentes como caracterización de un gobierno que crea escenas para ser derrotado y no cuenta con elementos suficientes para resolver los problemas”, señala el informe.

Además precisa que “la aprobación al gobierno tocó en septiembre el menor valor de la serie: cayó 5,5 puntos en el mes” y que “la imagen de Milei cayó, en ese caso, 3 puntos”.

Vetos

La investigación indica que “el intenso grado de conflicto producto de la persistencia en la lucha por parte de los sectores agredidos aumentó las opiniones que repudian los ´vetos´: una mayoría de más del 65%”.

Retenciones

“La forma de implementación de la baja en los derechos a la exportación agropecuaria, y su rechazo por parte de los productores y comunidades rurales, impregnó el cuadro de opiniones al punto que casi el 64% lo consideró ´una estafa´. Notablemente las respuestas positivas para el Gobierno dentro de sus segmentos de apoyo fueron tímidas”, detallan los resultados de la encuesta.

Audios de Spagnuolo

El 55,3% de los encuestados sostiene que los audios sobre las supuestas coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad “son verdaderos” y el 58% cree que Karina Milei “debería renunciar”.

“La encuesta fue realizada a una muestra de 2.896 casos efectivos, a través de entrevistas telefónicas (formato IVR fijo y móvil), entre el 26 y el 28 de septiembre de 2025 en las 24 provincias, con un error muestral de +/- 2,0% en un nivel de confianza del 95%”, según publica NA.