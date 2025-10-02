Elecciones 26 de octubre: qué dice la última encuesta que anticipó quién ganará

De cara a las elecciones el próximo 26 de octubre, una encuesta realizada por Management & Fit realizó un relevamiento que arrojó nuevos datos sobre la fuerza política que se impondrá.

La Libertad Avanza(LLA) encabeza la intención de voto de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre con un 39,6%, superando por más de cinco puntos a Fuerza Patria (34%).

Sin embargo, el oficialismo pierde en la provincia de Buenos Aires el bastión del peronismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el estudio, realizado entre el 15 y el 25 de septiembre en todo el país, la fuerza libertaria se impone en los comicios de medio término dejando en segundo lugar a su al PJ, su principal rival.

En tercer lugar aparece Provincias Unidas, el espacio que reúne al cordobés Juan Schiaretti y otros gobernadores, con un 7,6% de apoyo.

Al igual que las encuestas que Letra P viene analizando en las últimas semanas, los números de este relevamiento anticipan un escenario polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que discuten dos modelos económicos totalmente distintos.