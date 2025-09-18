Elecciones 26 de octubre: una nueva encuesta midió a Kicillof con Milei en la provincia de Buenos Aires

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, una nueva encuesta de CB Consultora Opinión Pública mostró una comparación entre las imágenes del presidente Javier Milei, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cuál fue el resultado? Por amplia diferencia, este sondeo mostró una preferencia de los bonaerenses por Kicillof sobre Milei.

Para la encuesta, la consultora habló con 1.027 personas que viven en la provincia de Buenos Aires y que son mayores de 18 años, entre el 8 y el 12 de septiembre. El margen de error informado fue del +-3,1% y el nivel de confianza, del 95%.

Al momento de medir la imagen de los dirigentes, el 47,9% dijo tener una percepción positiva de Kicillof, muy por encima que el 39,4% de Milei. Con la imagen negativa, la tendencia se repitió, pero a la inversa: Kicillof tiene un 51,3%, bastante por debajo del 59,6% de percepción negativa que ostenta Javier Milei

La encuesta se realizó de cara al próximo 26 de octubre cuando se realizarán en todo el país las elecciones legislativas para el Congreso de la Nación.

En la provincia de Buenos Aires, el candidato de Fuerza Patria será Jorge Taiana y el cabeza de lista de La Libertad Avanza será el actual legislador nacional José Luis Espert. En ese contexto, CB Consultora Opinión Pública midió la intención de voto de los dirigentes de cara a octubre.

Respecto a la participación electoral, el 71,7% aseguró que irá a las urnas para elegir diputados nacionales; el 10,2% definió como "probable" la posibilidad de votar, el 2,4% lo describió como "poco probable" y el 2% negó rotundamente que votará. El 13,6% todavía no sabe si participará de la jornada democrática.