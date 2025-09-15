Cuánto dinero destinará el Gobierno para las Elecciones Legislativas.

El Gobierno argentino estableció que destinará 13.000 millones de pesos para las próximas Elecciones Legislativas del 26 de octubre de 2025, esta cifra responde a lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en la Ley de Ministerios.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el monto global asignado para la categoría de Diputados Nacionales asciende a $8.815.610.700,67, mientras que para la categoría de Senadores Nacionales se determinó una suma de $4.407.805.350,33.

Los fondos serán distribuidos entre las agrupaciones políticas que participen en cada una de las categorías, de acuerdo a los criterios establecidos por la normativa electoral.

La medida se fundamenta en el marco legal que regula el financiamiento de los partidos políticos, en particular la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, que otorga al Estado la responsabilidad de contribuir al funcionamiento normal de las fuerzas políticas reconocidas. El artículo 5° de dicha ley prevé que los aportes estatales pueden ser utilizados para la realización de campañas electorales, tanto primarias como generales.

La resolución también detalla que la Dirección Nacional Electoral tendrá la facultad de organizar la distribución de los aportes entre los partidos y alianzas que compitan en las elecciones, así como de aplicar las sanciones que determine la Justicia Nacional Electoral en caso de incumplimientos, en concordancia con el artículo 2° del Decreto N° 936/10 y sus modificatorios.