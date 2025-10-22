Elecciones 2025: por qué está prohibido sacar fotos a la Boleta Única de Papel

Por primera vez en la historia argentina, los ciudadanos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones generales del 26 de octubre de 2025. El nuevo sistema, establecido por la Ley 27.781, introduce una serie de normas para asegurar la transparencia del proceso y evitar manipulaciones. Una de las más importantes es la prohibición de sacar fotos dentro del cuarto oscuro, especialmente de la boleta marcada por el votante.

Elecciones 2025: ¿Es obligatorio llevar una lapicera para votar con la Boleta Única y de qué tipo tiene que ser?

La Justicia Nacional Electoral recordó que fotografiar la boleta está expresamente prohibido por el artículo 71 del Código Electoral Nacional, que fue modificado en 2024 para adaptarse al uso de la Boleta Única. El inciso g) establece que “queda prohibido a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”. El objetivo es claro: resguardar el secreto del voto, uno de los pilares fundamentales de la democracia argentina.

El artículo 13 del Código Electoral consagra el derecho al voto secreto. Si un elector toma una fotografía de su elección, rompe esa confidencialidad. Incluso si lo hace sin intención de divulgarla, su acción podría vulnerar el principio de privacidad del sufragio. Además, la medida busca prevenir prácticas ilegales como la coacción o la compra de votos, donde ciertos votantes son presionados para demostrar su elección mediante una imagen.

Qué sanciones pueden aplicarse si un elector saca fotos durante el comicio

El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas económicas y la anulación del voto. La Justicia Electoral y las autoridades de mesa tienen la facultad de advertir o sancionar a quienes violen esta disposición. En provincias como Santa Fe o Córdoba, donde la Boleta Única ya se utiliza, se registraron sanciones a personas que fotografiaron el voto, lo que marcó un precedente que ahora se extiende al ámbito nacional.

Cuáles son los 5 documentos válidos para votar en las elecciones legislativas 2025

Durante el proceso electoral, los votantes deberán mantener sus teléfonos celulares apagados o guardados mientras permanezcan en el cuarto oscuro. Las autoridades de mesa podrán pedir al elector que no lo utilice. Según la Cámara Nacional Electoral, se colocarán carteles visibles en cada establecimiento con la advertencia: “Está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel durante los comicios”.

Cómo se votará con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Con el nuevo sistema, todas las opciones de candidatos estarán reunidas en una sola hoja. El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente, doblar la boleta y depositarla en la urna. Este formato reemplaza el tradicional sistema de múltiples boletas partidarias, reduciendo el robo o la sustitución de boletas, pero exige mayor conocimiento sobre el procedimiento.

Dónde voto en las Elecciones 2025: cómo consultar el padrón definitivo antes del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral recomienda llegar informado, llevar el DNI físico (no fotos ni copias) y mantener apagado el celular. También se sugiere no ingresar al cuarto oscuro con elementos electrónicos. Las autoridades remarcan que el secreto del voto no solo es un derecho, sino también una responsabilidad ciudadana.

La implementación nacional de la BUP representa un cambio estructural en la manera de votar. Promete mayor equidad entre partidos y menos errores logísticos, pero también plantea nuevos desafíos de control. Las campañas de educación cívica serán clave para garantizar que los votantes comprendan el nuevo sistema y respeten sus reglas.