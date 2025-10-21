La Cámara Nacional Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por distrito

Por unanimidad, la Cámara Nacional Electoral ordenó a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que “la publicación del escrutinio provisorio deberá respetar el criterio de división por distrito electoral” en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre que renuevan la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La sentencia de siete carillas, a la que tuvo acceso PERFIL, indica que “tal como resulta de la letra expresa de la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable, no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial”.

El fallo del tribunal hizo lugar así a un pedido de distintos partidos de la oposición: el Partido Justicialista, la UCR, el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad Distrito CABA. El gobierno buscaba exhibir un resultado favorable con el conteo de los votos a nivel nacional y no por distrito, pero la Justicia rechazó este martes esa voluntad.

Los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Corcuera sostuvieron que “los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”.

En la sentencia plantearon que “el ejercicio del voto da sentido al principio según el cual el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes”. Y remarcaron su legitimidad para fallar en esta causa en virtud de que “le fueron conferidas atribuciones especiales que la dotan de una naturaleza peculiar con relación a otros tribunales judiciales. En especial, se le asignaron potestades reglamentarias, operativas y de administración”.

