Qué dicen las últimas encuestas a una semana de las elecciones legislativas 2025

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, distintos sondeos nacionales y provinciales delinean un escenario marcado por la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, con un electorado que muestra signos de cansancio y desconfianza hacia la política.

Crece el cansancio político y la negatividad hacia los principales espacios (17 de octubre)

De acuerdo a la investigación que hizo Monitor Digital en las redes sociales argentinas, el 81% de las menciones relacionadas con el proceso electoral fueron negativas, lo que, indican los expertos, muestra “un escenario de polarización, escepticismo y fatiga colectiva frente a la política”.

Según este reporte, las palabras que dominaron las conversaciones de los argentinos relacionadas con los próximos comicios fueron “Milei”, “Argentina”, "Gobierno" y “Octubre”, lo que demuestra que la discusión está centrada en en presidente y no en la competencia legislativa. Un dato que remarca Monitor Digital es que la conversación que tuvo como eje a Fuerza Patria -el espacio de Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner-, tuvo un registro de 85% de negatividad durante la última semana, el índice más alto dentro del espectro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuerza Patria y LLA tienen el mismo nivel de desaprobación mientras las fuerzas intermedias capitalizan la moderación

Córdoba: ventaja para los libertarios (17 de octubre)

Federico González y Asociados, consultoría política, dio a conocer la encuesta que realizó entre el 13 y el 16 de octubre, a 1600 ciudadanos residentes en la Provincia de Córdoba que se encuentran en condiciones de participar de las próximas elecciones legislativas. El resultado muestra que los candidatos de La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba lideran los primeros puestos en intención de voto.

Consultados sobre si irán a votar el próximo 26 de octubre, el 84% de los encuestados respondió que sí, el 10% que no y el 6% que no sabe. Con respecto a su intención de voto, el 34,9% dijo que votaría a Gonzalo Roca (La Libertad Avanza); el 23,2% a Juan Schiaretti (Provincias Unidas); el 21,5 a Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba); el 5% a Ramón Mestre (UCR); el 4,7% a Pablo Carro (Fuerza Patria); el 2,9% a Liliana Olivero (Frente de Izquierda); el 2,8% a Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República); y el 1,9% a Oscar Agost Carreño (PRO). Además, un 3,1% dijo que votaría a "Otros", un 3,8% en blanco, y un 6,3% no sabe

Qué dice la última encuesta en Córdoba sobre los candidatos de las principales fuerzas políticas para las próximas elecciones legislativas

Polarización nacional: Milei mantiene en Córdoba una ventaja acotada (17 de octubre)

La encuesta de CB Consultora de Opinión Pública revela un escenario polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, con un peronismo provincial rezagado y sin capacidad de disputa real a nivel nacional. El estudio, realizado entre el 11 y el 15 de octubre sobre 1.668 casos, con un margen de error de +2,4%, indagó en el posicionamiento electoral frente a los principales espacios.

Ante la pregunta sobre si votarían a candidatos de La Libertad Avanza, el 45,5% respondió afirmativamente. Para Fuerza Patria, la adhesión alcanzó el 42,1%, lo que marca una diferencia de 3,4 puntos a favor del oficialismo. Los PJ provinciales, que nuclean expresiones peronistas no alineadas con las coaliciones nacionales, apenas reúnen el 5,3% del electorado en intención directa. Incluso en el escenario proyectado ese espacio sólo asciende al 5,8%, sin alterar el esquema de competencia principal.

La encuesta que muestra a Milei arriba y varios gobernadores fuera de competencia

Bullrich lidera la intención de voto en CABA (16 de octubre)

Una encuesta de Opinión Pública, realizada entre el 10 y el 14 de octubre, muestra a Patricia Bullrich como la candidata a senadora nacional por CABA con mayor intención de voto (45,6%), seguida por Mariano Recalde (Fuerza Patria) con 27,4%. Muy por detrás de los principales candidatos se ubicaron Facundo Manes (Para Adelante) con 7,4%, Graciela Ocaña (Ciudadanos Unidos) con 3,4%, Cristian Castillo (FIT) con 2,9%, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) con 2,4% y Francisco Moreno Guirado (Partido Socialista) con 1,3%.

En la proyección de indecisos y votos afirmativos los porcentajes aumentan y la ministra de Seguridad se lleva un 48,5% de los votos como candidata a senadora nacional por CABA, de la misma manera, también sube el porcentaje de Recalde, el cual se eleva a 29,2%.

Se realizó de forma online a través de un formulario cerrado y estructurado con aplicación directa, con un total de 1017 casos de todo el país, todos argentinos mayores de 18 años, y un margen de error aproximado de 3,1%.

En CABA, Patricia Bullrich se consolida en el primer lugar mientras el peronismo mantiene su porcentaje histórico

Dominio peronista en territorio bonaerense ante un Milei debilitado (10 de octubre)

La encuesta cuantitativa realizada por Nueva Comunicación pinta en Provincia de Buenos Aires un panorama político marcado por la polarización y el desencanto con el gobierno nacional. El estudio, llevado a cabo entre el 1 y el 8 de octubre de 2025, mediante métodos domiciliarios y online consulta a 2.759 personas mayores de 16 años residentes en el territorio bonaerense, con un margen de error de +/- 2,9% y un nivel de confianza del 95%.

El gobierno de Milei recibe una evaluación negativa: solo el 31,9% de los encuestados la califica como "muy buena" (18%) o "buena" (13,9%), mientras que un contundente 65,9% la considera "mala" (27,2%) o "muy mala" (38,7%). Esto genera un diferencial negativo de -34 puntos, un indicador que subraya el desgaste de su imagen en la provincia, donde las medidas de austeridad han impactado fuertemente en sectores populares y de clase media.

En contraposición, la gestión de Kicillof, alineada con el peronismo y enfocada en intervenciones estatales para mitigar la crisis, goza de una percepción más equilibrada. El 52,9% la valora positivamente —"muy buena" (27,4%) o "buena" (25,5%)—, frente a un 45,2% negativo —"mala" (14,8%) o "muy mala" (30,4%)—, resultando en un diferencial positivo de +7,7 puntos.

Nueva encuesta revela el dominio peronista en territorio bonaerense ante un Milei debilitado

LLA supera al PJ por más de cinco puntos (2 de octubre)

La encuesta realizada por Management & Fit realizó un relevamiento que arrojó nuevos datos sobre la fuerza política que se impondrá.

La Libertad Avanza(LLA) encabeza la intención de voto de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre con un 39,6%, superando por más de cinco puntos a Fuerza Patria (34%). Sin embargo, el oficialismo pierde en la provincia de Buenos Aires el bastión del peronismo.

Según el estudio, realizado entre el 15 y el 25 de septiembre en todo el país, la fuerza libertaria se impone en los comicios de medio término dejando en segundo lugar a su al PJ, su principal rival. En tercer lugar aparece Provincias Unidas, el espacio que reúne al cordobés Juan Schiaretti y otros gobernadores, con un 7,6% de apoyo.

Elecciones 26 de octubre: qué dice la última encuesta que anticipó quién ganará

Polarización (28 de septiembre)

El relevamiento de la consultora ESPOP de la Universidad de San Andrés (UdeSA) reflejó un escenario de fuerte polarización, atravesado por un elevado nivel de incertidumbre. En total fueron recolectadas 1003 encuestas entre el 15 y el 24 de septiembre de 2025 a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina. Presenta un margen de error de +/- 3,15%.

Según el relevamiento, la intención de voto para las elecciones legislativas a nivel nacional se distribuye de la siguiente manera: "La Libertad Avanza" 31%, "Peronismo" 26%, "Frente de Izquierda" 3%, "Provincias Unidas" 3%, "otra lista provincial/local 2%". El resto de los consultados se reparte entre el "voto en blanco" (5%), quienes directamente no irán a votar (6%) y "otras opciones minoritarias" (3%).

El FIT se afirma como tercera fuerza en la provincia (26 de septiembre)

Un informe de Tendencias Consultora midió entre el 13 y el 16 de septiembre la intención de voto de los bonaerenses, con una muestra de 4.391 casos, consultas presenciales, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 1,5%. La encuesta señala que las últimas semanas resultaron críticas para el gobierno de Javier Milei.

La consultora destaca que Fuerza Patria capitaliza el “efecto ganador” de los comicios de septiembre y consolida la ventaja de Jorge Taiana rumbo a octubre, con ocho puntos de ventaja sobre José Luis Espert, de La Libertad Avanza (LLA).

Por su parte, el Frente de Izquierda (FIT) se afianza como tercera fuerza con un 6,5% de intención de voto para Nicolás del Caño, por sobre Florencio Randazzo, candidato de Provincias Unidas (PU), que también busca representación legislativa en la provincia.

En provincia de Buenos Aires hay una diferencia de ocho puntos entre el primero y el segundo

Encuesta: crece la cantidad de indecisos

Fuerza Patria sube, La Libertad Avanza baja (24 de septiembre)

La intención de voto de Fuerza Patria hacia las elecciones de octubre se disparó más de 9 puntos, mientras que la aprobación presidencial cayó alrededor de 3,4 puntos y casi 8 de cada 10 argentinos dijeron que “no les alcanza el dinero” para llegar a fin de mes; un combo que revela un desplazamiento rápido de votantes blandos hacia fuerzas que capitalizan el malestar económico. Así lo muestra el estudio nacional llevado a cabo por Reale Dallatorre Consultores. El relevamiento se publicó con datos obtenidos entre el 10 y el 15 de septiembre, en base a 2.090 casos y un margen de error de +/- 2,5%.

En concreto, y según el relevamiento, un 36,40% de los encuestados votaría a Fuerza Patria en las próximas legislativas, mientras que un cercano 35% iría por La Libertad Avanza. Ese desplazamiento sitúa a Fuerza Patria como la principal beneficiaria del corrimiento electoral ocurrido tras el cimbronazo en la Provincia de Buenos Aires.

El crecimiento de Fuerza Patria no proviene sólo de un aumento orgánico: según el estudio, la ganancia se explica por una combinación de electores blandos de LLA, votantes de “otros espacios” y parte del segmento abstencionista, es decir, por votantes de baja fidelidad que migraron en busca de alternativas.

Fuerza Patria crece en intención de voto mientras que LLA pierde voto independiente

Preferencia de los bonaerenses por Kicillof sobre Milei (18 de septiembre)

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, una nueva encuesta de CB Consultora Opinión Pública mostró una comparación entre las imágenes del presidente Javier Milei, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por amplia diferencia, este sondeo mostró una preferencia de los bonaerenses por Kicillof sobre Milei.

Al momento de medir la imagen de los dirigentes, el 47,9% dijo tener una percepción positiva de Kicillof, muy por encima que el 39,4% de Milei. Con la imagen negativa, la tendencia se repitió, pero a la inversa: Kicillof tiene un 51,3%, bastante por debajo del 59,6% de percepción negativa que ostenta Javier Milei

LT