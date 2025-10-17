Elecciones 26 de octubre: nueva encuesta revela quién gana

De cara a las próximas elecciones del próximo 26 de octubre, los últimos sondeos de diversas consultoras, incluyendo a Isasi/Burdman, Federico González y Analogías, trazan un complejo panorama electoral entre la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA).

En lo que respecta al territorio bonaerense, Fuerza Patria (42,3 por ciento) le saca 11 puntos a la Libertad Avanza, que alcanza el 31,5 por ciento. En tanto, Jorge Taiana (de Fuerza Patria), alcanza el 37,4 por ciento, mientras que Diego Santilli llega al 30,2 por ciento. Muy lejos queda el Frente de Izquierda (4,1 por ciento) y Nicolás del Caño con 5,1 por ciento. Mientras que Provincias Unidas reúne el 3,7 % y su candidato Florencio Randazzo alcanza el 4,8 por ciento.

En tanto a nivel nacional, la consultora también relevó la intención de voto que arrojó que el 36,4 por ciento respondió que votaría a la Libertad Avanza y el 34 a Fuerza Patria. En tercer lugar, queda Provincias Unidas con el 6,5 marcando una polarización extrema.

Por otra parte, un relevamiento realizado por Isasi/Burdman marca la imposición de La Libertad Avanza (LLA).

Por otra parte, otro sondeo, el de Federico González, coincide en el escenario "amigable" para LLA en CABA. En Diputados, la diferencia entre los dos principales contendientes es mínima: Alejandro Fargosi obtendría un 22,3%, apenas por encima de Itai Hagman (Fuerza Patria), con un 20,1%. En Senadores, la tendencia se mantiene: Patricia Bullrich domina con un robusto 34,2%, superando a Mariano Recalde (Fuerza Patria, 24,8%) por casi 10 puntos.