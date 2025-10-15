Provincias Unidas presentó a sus candidatos para CABA y provincia de Buenos Aires y cuestionó duramente al kirchnerismo y a LLA

En un acto realizado en el estadio Obras, los gobernadores del espacio Provincias Unidas presentaron a sus candidatos para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que encabezan Martín Lousteau y Florencio Randazzo, respectivamente, y promocionaron un “plan productivo federal” para el próximo período, con fuertes críticas contra el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA). Martín Llaryora, el mandatario cordobés, remarcó que “es la primera vez que hay una salida y es con un plan productivo. Será federal o no será nada”.

El dirigente habló en la presentación realizada este miércoles 15 de octubre, donde lo acompañaron sus colegas Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), y Carlos Sadir (Jujuy). También participó del evento Juan Schiaretti. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, no estuvo presente en el acto por “razones de agenda”, explicaron los organizadores.

Foto en el escenario de los integrantes del espacio Provincias Unidas

Según Pullaro, Provincias Unidas “es un espacio político que lo componemos diferentes dirigentes, de diferentes partidos políticos y de diferentes geografías, para construir una alternativa para la República Argentina y sacarla adelante. Pretendemos que Argentina no vuelva para atrás. La peor frustración que podríamos tener es que el kirchnerismo vuelva a tener una oportunidad para llegar al gobierno. Lamentablemente a esa oportunidad se la está dando la frustración que está provocando el Gobierno nacional”.

Y agregó que “el kirchnerismo tuvo la oportunidad de sacar a la Argentina adelante cuando comenzó su gobierno, pero derrochó recursos en populismo sin apuntar al desarrollo”, para luego señalar que el actual gobierno “quedó enredado en el mundo financiero en lugar de mirar la forma de desarrollar al país”.

Según el gobernador de Santa Fe, “el desafío que tiene la República Argentina es corregir las variables macroeconómicas, pero fundamentalmente desarrollar el país. Con lo cual nuestras diferencias son con ambos modelos. Nosotros queremos generar trabajo y queremos que la Argentina se pueda desarrollar”.

Florencio Randazzo, Maximiliano Pullaro y Martín Lousteau

También habló Martín Lousteau, actual senador radical y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, asegurando que “hay otra manera de resolver nuestros problemas, sin gritar sino pensando mejor, sin odio sino con consenso y respeto”, y pidió gobernar “apalancándose no en lo financiero sino en lo productivo; ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien”.

Por su parte, Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, pidió “extender” el espacio que integra “a lo largo y ancho de la Argentina” porque es “la única alternativa de gobierno porque los demás han fracasado”, y afirmó que de sus integrantes saldrá el “próximo presidente” de nuestro país.

En su cuenta oficial de X, el espacio compartió una foto del evento acompañada por la siguiente declaración: “Unidos, tenemos la oportunidad de poner a la Argentina de pie y sacarla adelante. Y el primer paso es este 26 de octubre: llevemos al Congreso a representantes que defiendan los intereses de los argentinos”.

Martín Lousteau y Maximiliano Pullaro

El encuentro previo de los integrantes de Provincias Unidas

El pasado jueves 9 de octubre, los gobernadores que conforman Provincias Unidas realizaron una cumbre en la provincia de Jujuy, donde fueron recibidos por Carlos Sadi, uno de los miembros de esta fuerza.

Se difundió una foto tomada en Parque solar de El Pongo, donde puede verse a Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), junto al candidato a diputado Juan Schiaretti. Luego, los gobernadores se encontraron con empresarios industriales y mineros para estudiar cómo se encuentra el sector y planear iniciativas relacionados con las economías regionales.

Además, encabezaron un acto en la capital jujeña, donde ratificaron nuevamente su intención de crear el “proyecto de un modelo de país con mayor productividad, equilibrio y federalismo”.

