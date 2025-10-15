Agost Carreño: "Los votantes cordobeses no son de Milei, no fueron de Macri"

El candidato a diputado nacional por el PRO, Oscar Agost Carreño, afirmó que “los votantes cordobeses no son de Milei” y “no fueron de Macri”.

“Creo que el PRO y Javier Milei se equivocan en algo con Córdoba. (Los cordobeses) siempre buscaron la opción más antikirchnerista que había dentro de un cuarto oscuro”, sostuvo el legislador.

“Y además no sienten una infidelidad en la afinidad que tienen con esos líderes, si se quiere, cuando votan a Schiaretti”, agregó en declaraciones a Futurock.

“Esas particularidades hay que entenderlas, decodificarlas y administrarlas”, subrayó Agost Carreño.

PRO Córdoba

“En los hechos concretos no se hizo mucho desde Buenos Aires y nosotros quizás no tuvimos la capacidad de tener candidatos que midan lo suficiente, para tener la independencia y el peso suficiente de que eso sea una realidad”, expresó al analizar la realidad actual del PRO Córdoba.

“Yo le tiendo a echar más la culpa a Buenos Aires, producto de que la mayoría de los problemas que tenemos ahora tienen que ver con decisiones que se toman acá, que no se hace escuchando a los dirigentes del interior”, añadió el diputado de Encuentro Federal.

“Hoy tenés cinco provincias intervenidas del PRO, a los efectos de tener una lapicera acá en Buenos Aires y decir ´vos vas acá, vos no vas con la Libertad Avanza, vos sí vas con la Libertad Avanza´. Ahí es donde creo que está el principal defecto”, sentenció Agost Carreño.