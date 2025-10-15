Natalia de la Sota sobre “la escandalosa injerencia” de Trump: “Tiene demasiado olor a pérdida de independencia económica”

La candidata a diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, calificó de “escandalosa injerencia” de Donald Trump el respaldo del mandatario estadounidense al presidente Javier Milei.

Andrés Malamud: "Sin Estados Unidos, Argentina se cae mañana"

“Olor a pérdida de independencia económica”

Para De la Sota existe una “escandalosa injerencia del presidente Donald Trump en la política argentina, ofreciendo apoyo electoral a Milei y condicionando inaceptablemente cualquier ayuda a la Argentina”.

Así para la legisladora el respaldo “tiene demasiado olor a pérdida de independencia económica, de soberanía política y sobre todo de pérdida de justicia social”.

“Se vienen tiempos difíciles. Defendamos Córdoba”, concluyó De la Sota en una publicación de la red social “X”.

Sandleris advirtió que un mal resultado electoral del oficialismo podría reavivar la presión cambiaria

Apoyo de Trump

Trump escribió anoche en sus redes sociales: “¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina”.

“Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!”, agregó el presidente de los Estados Unidos.

"Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", había afirmado horas antes en conferencia de prensa al responder preguntas sobre el futuro de la relación entre ambos países.