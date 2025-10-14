Andrés Malamud: "Sin Estados Unidos, Argentina se cae mañana"

El politólogo Andrés Malamud sostuvo que “sin Estados Unidos, Argentina se cae mañana” y “con Estados Unidos tiene condiciones de aguantar quién sabe hasta cuando”.

“Son siempre muletas. La situación económica sólo cambia con crecimiento. Lo que pasa que para llegar al crecimiento necesitás generar condiciones. Una de esas condiciones es la estabilidad macroeconómica que Argentina no consigue sola. Necesita un ancla externa”, analizó.

Además señaló que “Milei lo que está haciendo de manera muy eficiente es construir esa ancla externa”.

“Por eso la reunión de hoy demuestra dos cosas. Primero, la vulnerabilidad, y segundo, el éxito en superar la vulnerabilidad”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

