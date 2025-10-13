Llaryora y Schiaretti celebraron "el primer triunfo municipal de Provincias Unidas"

El gobernador Martín Llaryora y el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, celebraron el triunfo de Gina Grazziano en las elecciones municipales de Reducción, quien sucederá a su padre Jorge "Cacho" Grazziano, fallecido en el mes de julio en un accidente aéreo.

La candidata de Reducción Unido obtuvo el 83,74% de los votos. Luego se ubicaron Juan José Miguel (Frente Grande) con el 11,6% y Humberto Paletti (Partido Solidario) con el 2,94%.

Tras el apoyo de EE.UU., Milei deberá ampliar consensos y ajustar el tipo de cambio

"Primer triunfo municipal de Provincias Unidas"

"Bajo el sello de #ProvinciasUnidas, la querida localidad de #Reducción, en el departamento Juárez Celman, tiene nueva intendenta. Felicito también a todos los candidatos, y especialmente a los vecinos que hoy protagonizaron una jornada democrática con gran participación en las elecciones locales", escribió Llaryora en la red social "X".

"El compromiso de Gina por el progreso de su pueblo, la continuidad del proyecto iniciado por Jorge “Cacho” Grazziano - a quien hoy rendimos memoria - y la fuerza del espacio @ProvUnidasAR han sido pilares fundamentales para este rotundo logro que los vecinos legitimaron ampliamente en las urnas", agregó.

"Como Gobernador, reafirmo mi compromiso de trabajar juntos, como lo hacemos con cada municipio y comuna, en cada rincón del interior provincial. Todos juntos, tirando para adelante, mejorando la calidad de vida de las familias. Sé que Gina hará una gran gestión", aseguró el mandatario.

Además señaló que "junto a tantos intendentes y jefes comunales, unidos más allá de los colores políticos, conformamos un gran equipo que impulsa las transformaciones necesarias para seguir construyendo una #Córdoba pujante, con oportunidades de desarrollo y poniendo siempre en el centro a nuestra gente".

"Gina es la primera intendenta electa que surge de esta fuerza política, y su victoria en el sur provincial es una nueva demostración de que #ProvinciasUnidas representa una alternativa sólida para comenzar a escribir una nueva historia en nuestro país, basada en el federalismo, el trabajo y la producción", concluyó Llaryora.

Llaryora: “Hicimos la inversión más grande en infraestructura policial desde la vuelta de la democracia”

El festejo de Schiaretti

El candidato a diputado nacional Juan Schiaretti también felicitó a "Gina Grazziano, quien fue elegida intendenta de Reducción con más del 80% de los votos".

"Esta victoria expresa lo que somos en Provincias Unidas: sensatez, experiencia de gestión, y la unión de los que formamos parte del interior del interior de la patria", sostuvo el exgobernador de Córdoba.

" No importa si el origen político de los que la conformamos es radical, peronista, del Pro, socialistas, vecinalistas o independientes, lo que importa es que nos une una visión de lo que es necesario para el progreso de nuestra patria", remarcó.

"Esta victoria de Gina es un homenaje a Cacho Grazziano, que seguramente desde el cielo recibirá el afecto de su pueblo", finalizó Schiaretti.