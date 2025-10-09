Llaryora: “Hicimos la inversión más grande en infraestructura policial desde la vuelta de la democracia”

El gobernador Martin Llaryora encabezó la entrega de 400 nuevas camionetas Nissan Frontier que permitirán fortalecer las tareas de patrullaje preventivo en la capital provincial y el interior.

“Una sociedad sin seguridad no puede avanzar, es imposible, aunque nosotros generemos diversas condiciones de progreso que sin seguridad uno no las puede disfrutar”, aseguró Llaryora.

Luis Juez confirmó que no habla con Milei desde el ataque del Gordo Dan

“La inversión más importante desde la vuelta de la democracia”

“Hicimos la inversión más importante, por lo menos de la vuelta de la democracia, en la infraestructura policial”, recalcó el mandatario cordobés.

Además agradeció a la fuerza policial “por el trabajo, por el servicio público que prestan arriesgando la vida para cuidar la de todos los cordobeses diariamente”.

“Lo que estamos haciendo hoy es claramente revalorizar a nuestra fuerza policial. Es decir, los buenos son los azules. Hay que empezar a revalorizar la actitud de los ponen el pecho todos los días para combatir a la delincuencia”, reiteró Llaryora.

“Quiero agradecerles, como siempre, que es una lucha desigual. La situación de pobreza y la situación de marginalidad. Pero nosotros tenemos que trabajar todos los días para mejorar la seguridad, para cuidar a los cordobeses, para que Córdoba no pare, para seguir progresando, dándole una batalla a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y esa batalla la tenemos que dar todos juntos”, concluyó.

Milei detiene la caída en Córdoba y podría convencer de ir a votar por LLA a gran parte de los desencantados

Grupo GEOT

También se presentó la nueva unidad especial Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT), que estará destinada al patrullaje permanente en zonas con mayor índice de delitos y hechos violentos.

El ministro Juan Pablo Quinteros precisó que el grupo "que tendrá como misión asistir a los lugares más rojos de la ciudad de Córdoba”.