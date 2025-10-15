El Colegio de Abogados de Córdoba rechazó los dichos de presidente Javier Milei, quien días atrás en un acto partidario en San Nicolás había calificado a los abogados como "caranchos laborales".

Comunicado del Colegio de Abogados de Córdoba

"La abogacía es una profesión noble y esencial para la defensa de los derechos de la ciudadanía y en especial de los más vulnerables. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva son pilares del sistema constitucional que no deben ser menoscabados con frases ligeras y descalificantes", inicia el comunicado del Colegio de Abogados de Córdoba.

"Resulta especialmente preocupante que tales manifestaciones provengan desde Presidencia de la Nación, porque lejos de fortalecer el respeto institucional, degradan el sistema republicano y erosionan la confianza ciudadana en la Justicia", agrega el documento.

"Trabajo digno y trato justo"

"La misión de las abogadas y los abogados es asegurar que las normas se apliquen con justicia y equidad. En el ámbito laboral, los profesionales del Derecho defienden a quienes trabajan, acompañan sus reclamos legítimos y velan por la vigencia de los derechos sociales, la protección del trabajo digno y el trato justo, conforme al mandato constitucional y al principio protectorio que rige el proceso laboral", continúa el texto.

Además señala que "descalificar la labor profesional pone en cuestión los valores mismos del Estado de Derecho y los pilares de la República".

"Atacar a quienes ejercen la defensa profesional es ir en contra del derecho de defensa en juicio, la tutela judicial efectiva y el acceso igualitario a la Justicia, principios que constituyen el corazón de nuestra Constitución Nacional", precisa el comunicado.

"Sin abogados no hay justicia"

"El Colegio de Abogados de Córdoba abraza y sostiene el ejercicio profesional de las abogadas y los abogados laboralistas de todo el país, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de quienes más necesitan del amparo de la Justicia", enfatiza el documento.

Y luego concluye: "Sin abogados no hay justicia, y sin justicia la Argentina será un Estado fallido".