La madre de Laurta tras el doble femicidio: "Es un asesino y va a estar toda la vida en la cárcel"

La madre de Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (24), y de su exsuegra Mariel Zamudio en barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba, aseguró que su hijo es “un asesino”.

“Estoy dolida. El dolor ya es mi grande que mi cuerpo. Sé que hay familiares que van a hacerse cargo de mi nieto con toda seguridad, que son mucho más jóvenes que yo. Agradezco eso. Si no había nadie, me presentaba. Yo soy una señora de 63 años, ya grande, con algunos problemitas de salud”, relató la mujer.

“Obviamente dolida por lo que mi hijo ha hecho que no tiene nombre, que no tiene calificación. Es un asesino y va a estar toda la vida en la cárcel”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

NOTICIA EN DESARROLLO