Doble femicidio en Villa Serrana: "Estaba muy feliz porque se había inscripto en la universidad de Agronomía"

Laura, la hermana de Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicidio en Villa Serrana, aseguró que la joven de 24 años “tenía cubiertos toda la parte de protocolos legales” pero que “el final fue fatal”.

“Estoy viajando para Córdoba, la verdad que no tengo mucha información. Me enteré ayer en la tarde, conmigo no se había contactado nadie. Recién a la noche pude hablar con el fiscal y ahí me explicó la situación de P. Me dice que está en manos del Tribunal de Familia”, contó la mujer que reside en Chile pero que no es hija de la otra víctima Mariel Zamudio.

“No entiendo nada”

“Esta es una historia que viene hace mucho tiempo y ella tenía, inclusive, apoyo y protección”. “Tenía denuncias, orden de alejamiento. Toda la parte de protocolos legales los tenía cubiertos y el final fue fatal. No entiendo nada”, agregó en declaraciones a El Doce.

“Estaba muy feliz”

Laura relató que “la última vez” que habló con su hermana “fue hace dos semanas”. “Estaba muy feliz porque se había inscripto en la universidad de Agronomía, iba a empezar a estudiar”, precisó.

“Yo tengo tres hijos y ellos también conocen a P., se quieren mucho con su primo. Las puertas están abiertas, así que vamos a ver qué pasa”, prosiguió la mujer.

Pablo Laurta está acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (24), y de su exsuegra Mariel Zamudio en barrio Villa Serrana.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, fue el creador del movimiento “Varones Unidos” que promueve el “antifeminismo” en las redes sociales.