Las cinco frases que definen lo que pensaba Pablo Laurta, el doble femicida detenido cuando intentaba llevar al hijo a Uruguay

Paulo Laurta, imputado por doble femicidio de su expareja y su exsuegra asoma en redes sociales con un claro perfil militante antifeminista. Es el creador del movimiento llamado “Varones Unidos”, que promueve una perspectiva masculina crítica de lo que Laurta denomina “justicia feminista”, denuncias falsas y fraude parental.

El universo ideológico al cual no solo adhiere, sino que es un fervoroso defensor público, da la pauta de que los discursos responden a convicciones que pueden terminar en tragedias como la que él protagoniza. Si bien su hijo P, de cinco años, pudo ser rescatado antes de que cruzara la frontera a Uruguay en forma ilegal, el niño es una clara víctima del odio y violencia de su padre. Le quitó a su madre y a su abuela, con quienes vivía. Y él, su padre, es altamente probable que pase décadas preso por la gravedad del delito que cometió.

Luna Giardina -la mamá del niño- y Mariel Zamudio -la abuela-, fueron encontradas sin vida con un disparo de arma de fuego en la cabeza el sábado pasado por la tarde. Los vecinos de la vivienda de Villa Serrana, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, escucharon los disparos y vieron a Laurta salir de la casa con el hijo en brazos.

Cómo cayó preso Pablo Laurta, el presunto doble femicida que intentó cruzar en forma ilegal a Uruguay llevando a su hijo

Macho que lucha

En la red X, Pablo Laurta es @tauromanso. La raíz es la palabra taurómaco, proveniente del griego y cuyo significado es “macho que lucha”. Sin embargo, la finalizó con el término “manso”.

Las cinco frases que lo definen

“Los hombres ya no tenemos presunción de inocencia”. Video de una entrevista en abril de 2018 en Montevideo, Uruguay donde presentó Varones unidos.

“Pronto recibirán lo que se merecen”. En X hizo un posteo amenazante.

“No habría futuro para una sociedad donde las mujeres tengan un estatus superior al de los hombres”. Otra publicación en X.

“La justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay”. Laurta se declaró víctima de jueces y fiscales cordobeses.

“Lo mejor del 8M es que nos recuerda lo descaradamente mentirosas que son algunas mujeres”. Lo publicó el 9 de marzo de este año.

Varones unidos

En una entrevista con Radio Contenidos de Montevideo, en abril de 2018, Laurta participó de la presentación de "El libro negro de la nueva izquierda" de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Allí presentó las ideas del movimiento Varones unidos. Márquez es el autor del libro “Milei: la revolución que no vieron venir”.

En el diálogo con el periodista, relata cómo nació ese grupo como respuesta a lo que él define como la eliminación de garantías constitucionales para los hombres. "Nos quita a nosotros el derecho a la presunción de inocencia”, se lo escucha decir.

Perfil laboral

En Facebook, Laurta se presenta como director de una empresa de marketing online / producción de contenidos llamada VContenidos. Dice que estudió Periodismo y Gerencia en la Universidad ORT (Uruguay). Y que tiene, supuestamente, dos posgrados en Corporate Finance Institute (CFI) y otro en el MIT.



