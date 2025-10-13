Un vecino confirmó que Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (24), y de su exsuegra Mariel Zamudio en barrio Villa Serrana, ya había estado “preso” en 2024 por un episodio de “acoso” a la mujer.

“Acá ya tuvo un problema anteriormente. Creo que fue más o menos en octubre del año pasado que estuvo acosándola a ella. Lo encontramos durmiendo en el techo, bajo el tanque de la casa de Luna, donde orinaba, defecaba, dormía, tenía ropas, botellas con agua”, recordó.

“Hasta un cúter tenía ahí arriba, creo que le había cortado los cables de la internet. Muchas de esas cosas están todas en investigación”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además contó en esa oportunidad "la madre de Luna empezó a gritar". "Salimos nosotros. Le dijimos que era su yerno y seguía pidiendo auxilio. Yo intervengo, le pegó un grito y sale corriendo", prosiguió.

"Fue preso"

"Igual como salió ahora hasta la calle Chimu, se sube a una Toyota Hilux blanca que en teoría había alquilado y se da a la fuga. Luego choca cerca del barrio y donde va detenido. En ese momento lo agarraron, tenía 15 mil dólares encima", aseguró el vecino.

Además señaló que en esa ocasión, Laurta, de nacionalidad uruguaya, "fue preso". "No sé cuánto estuvo preso. Anduvo después merodeando por la zona, acosándola a ella. Estos días anteriores no se lo había visto, pero meses anteriores sí se lo había visto", subrayó.

Doble femicidio

El hombre relató que “el sábado se escucharon dos cimbronazos” y que “a los cinco minutos (Laurta) sale de la casa como si nada, con el nene, como una persona normal”.

“Caminando se viene por la calle Chimu y se queda jugando con P. (su hijo de 5 años) en la calle en la que esperaba el taxi. Sube al taxi. Uno nunca se imaginó que podría haber hecho lo que hizo. Eso fue lo que sucedió en el horario de las 10 de la mañana el día sábado”, continuó.

“Yo en sí escuché un solo disparo. Lo que pasa es que desde una parte de la casa de Luna, es larga, tiene dos salidas. Donde estaba ubicado yo, se escucha un disparo. Pero uno de los chicos que está conmigo escuchó dos. Uno que se escuchó con menos sonido y el otro como fue al aire, o sea en el patio, se escuchó una detonación grande”, precisó el vecino.

Por último explicó que “en la tarde del sábado vienen dos móviles policiales, se paran y preguntan por Luna. Le decimos ´vive ahí´”.

“Las llamamos por teléfono, las trató de hablar. Le digo ´me parece raro que estén todas las ventanas abiertas´. Se van y me dice la oficial ´tienen el botón antipánico apagado´. Se van. Ahí ya me preocupé, hablé con los vecinos y llamamos a la Policía”, detalló.

“Cuando viene la Policía les explicamos la situación, ingresan y se dan con los cuerpos”, concluyó en su relato.