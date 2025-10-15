Los gobernadores mostraron músculo y pidieron terminar con la polarización

Con el objetivo de saltar la grieta, Provincias Unidas (PU), el espacio que nuclea a gobernadores y referentes de la Unión Cívica Radical y el peronismo, realizó su cierre de campaña con un multitudinario acto en el estadio Obras Sanitarias, en Núñez. El evento contó con la participación de los principales candidatos, militancia y críticas a Fuerza Patria y a La Libertad Avanza en partes iguales.

Por la tarde de Nuñez, simpatizantes del radicalismo con bombos y banderas le dieron color a una actividad en el mítico estadio, colmado, que se dividió en tres partes. La primera, con videos en pantalla gigante con el spot de campaña del espacio que cuenta con los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; y Chubut, Ignacio Torres.

Luego, aparecieron las principales caras que se postulan para el Congreso de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia: Martín Lousteau, Graciela Ocaña y Florencio Randazzo. Los tres hicieron hincapié en los motivos que llevaron a diagramar PU y la necesidad de saltar la grieta que proponen FP y LLA. Cada intervención de los postulantes estuvo acompañada por fuertes aplausos.

Lousteau agradeció el respaldo de los mandatarios provinciales y remarcó que “la Argentina necesita que las provincias y la Ciudad trabajen juntas, no enfrentadas”. Planteó que “la política debe volver a representar el progreso, la educación y la producción, no el conflicto permanente”. Además, sostuvo que Ciudadanos Unidos “expresa una generación que quiere gobernar con honestidad y capacidad de gestión”, y llamó a “reconstruir la confianza de los porteños con una agenda de trabajo, no de slogans”.

El candidato porteño también advirtió que “el país está angustiado porque las familias no llegan a fin de mes, los comercios no venden y las empresas no pueden producir”. Y agregó: “Eso no es casualidad. Es el resultado de un plan económico que le sacó dinero al bolsillo de los argentinos. Nosotros creemos en otra manera: en unir a los que producen, enseñan y cuidan, con un Estado que funcione y acompañe”. Y cerró su mensaje asegurando que “cuando los argentinos nos unimos, ningún destino nos queda lejos”.

Ocaña destacó que el apoyo de los mandatarios: “demuestra que se puede construir una alternativa amplia y transparente, con la gestión como valor central”. Agregó que “la Ciudad necesita diputados y senadores que la defiendan, pero que también piensen en el país”, y aseguró que Ciudadanos Unidos “representa la ética pública y la eficiencia en la administración”. En su cierre, afirmó: “Venimos a ponerle límites a los privilegios y a devolverle al Congreso la voz de los vecinos”.

Por su parte, Randazzo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, remarcó que “Provincias Unidas no es un rejunte electoral, sino una propuesta federal y moderna para superar la grieta”. Subrayó que “la Argentina necesita previsibilidad, reglas claras y acuerdos duraderos”, y apuntó que “no hay salida posible si seguimos atrapados en la pelea entre extremos que solo defienden su propio poder”.

El último tramo de la convocatoria estuvo marcado por una charla de los mandatarios presentes junto con Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional, en los que tocaron temas de coyuntura, como la necesidad de producir dólares, terminar con el enfrentamiento y que los números de la economía cierren pero con “la gente adentro”.

A su turno, Llaryora afirmó: “Para todos aquellos que pensaban que Provincias Unidas no iba a durar, este espacio les va a demostrar que la Argentina tiene futuro. Hemos pertenecido a distintos espacios, pero hoy nos une la idea de construir un camino distinto para el país. Hemos vivido extremos: algunos que creen que el Estado lo puede todo, sin entender que el trabajo y el progreso son el camino; y otros que piensan que el mercado lo resuelve todo, dejando al Estado sin lugar y llenando de planes a la Argentina.”

Maximiliano Pullaro enfatizó: “Este espacio lo integramos dirigentes de distintos partidos que buscamos construir una alternativa para sacar a la Argentina adelante y evitar que vuelva atrás. La oportunidad de regreso del kirchnerismo se la está dando el fracaso del actual gobierno. Nuestra diferencia con los modelos populistas de izquierda y de derecha es que nosotros creemos que Argentina realmente se puede desarrollar.”

En tanto, el exgobernador Schiaretti afirmó: "Las retenciones son el peor impuesto que sufre la Argentina, un verdadero saqueo del Tesoro al interior productivo. Un impuesto que no existe en ningún país de América ni de Europa. Son responsables de que Brasil esté al frente, pese al esfuerzo que hacen los productores y al potencial que tiene el país". Agregó: "Es mentira que no se pueden eliminar, porque representan el 0,9% del PBI. Se pueden eliminar las retenciones, vamos a presentar un proyecto para que se pueda hacer en dos años". Y remarcó: "La política económica de este gobierno es un fracaso. Estos gobernadores son la expresión de que se puede gobernar de otra manera, gestionando sin grietas y resolviendo los problemas de la gente".

Gustavo Valdés afirmó: “Por primera vez desde 1983, la política se reúne para hablar de producción y no para pelear. Debemos tener un programa productivo, y quien debería encabezarlo es el gobierno nacional.”

Carlos Sadir resaltó: “Nuestras provincias tienen muchos recursos, y Jujuy en particular tiene una gran tradición minera. Venimos trabajando fuerte para desarrollar la minería, que significa trabajo y medios de vida para nuestra comunidad.”

Finalmente, Ignacio Torres destacó: “Estamos en la Capital contando la realidad del norte y del sur, la Argentina productiva que genera. Tenemos que hermanarnos como argentinos, porque por ignorancia muchas veces perdemos oportunidades históricas.”