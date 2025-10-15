Scott Bessent anunció que la ayuda total para Argentina alcanzaría los US$ 40.000 millones

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó este miércoles el miércoles que su gobierno trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de US$ 20.000 millones de dólares para apoyar a Argentina, informó AFP.

El funcionario también informó que el Tesoro estadounidense compró pesos en el mercado abierto argentino.

"Estamos trabajando en una línea de crédito de US$ 20.000 millones, que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda", dijo a periodistas en Washington.

La línea de swap de US$ 20.000 millones anunciada la semana estará respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) en el fondo de estabilización cambiaria de Estados Unidos convertido a dólares, según Bessent.

"Así que eso sería un total de US$ 40.000 millones para Argentina", resumió.

"Por lo tanto, no se trata de una cuestión relacionada con las elecciones, sino con la política. Mientras Argentina continúe implementando buenas políticas, contará con el apoyo de Estados Unidos", afirmó el secretario del Tesoro.

Además puntualizó que el apoyo estadounidense se mantendrá siempre y cuando Milei pueda ejercer su veto a aquellas iniciativas legislativas contrarias a su política económica, indicó AFP.

La confianza de Milei en el apoyo de Estados Unidos

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que el apoyo financiero de Estados Unidos se mantendrá más allá de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En su encuentro con el mandatario argentino este martes, el presidente Donald Trump sostuvo que "si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina" en relación con las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

"Seguimos avanzando en las ideas de libertad, por lo que al menos hasta 2027 tenemos ese apoyo asegurado", señaló Milei en una entrevista con la CNBC. "Está claro, digamos, que el apoyo está en curso", dijo.

