El director de Rafaela Capital, Fernando Camuso, habló con Canal E y evaluó el escenario económico y financiero de Argentina de cara al cierre del año y puso el foco en el comportamiento del dólar, los activos financieros, la inflación y las reformas estructurales necesarias para consolidar la recuperación.

“Después de la recalibración de bandas y demás, lo que hemos visto en los activos es una vuelta a valores más razonables”, explicó Fernando Camusso. En ese sentido, recordó que, “medido en contado con liquidación, el merval estuvo en 2.400 dólares en el mejor momento de esta gestión y ahora andamos por los 2.000”.

El buen momento de los bonos

Sobre la renta fija, señaló que, “los bonos están un poco más ajustados porque recuperaron precios” y remarcó que, “estamos básicamente en tir de un dígito”. No obstante, consideró que aún existe margen de mejora: “Conforme el riesgo país tienda a bajar, y creo que el próximo hito importante va a ser el pago, en enero, de los casi 4.300 millones de dólares, todavía hay upside para la renta fija soberana”.

Camusso advirtió sobre las tensiones inflacionarias del último tramo del año y afirmó que, “está difícil en noviembre y diciembre” retomar el sendero de desinflación. En ese marco, defendió la decisión oficial de ajustar la banda superior del tipo de cambio: “Tiene cierta lógica recalibrar la banda superior para que, en términos reales, no nos vayamos quedando atrasados”.

La necesidad de ajustar las bandas cambiarias

Además, sostuvo que el mercado ya anticipaba ese movimiento: “Si vos estás ajustando la banda al 1% todos los meses contra una inflación que está en 2,3 o 2,5, más temprano que tarde vas a tener un problema para acumular reservas”.

Para el entrevistado, la clave pasa por la acumulación genuina de dólares: “La recalibración de bandas tiene que ver con la formalización de un esquema que nos lleve a acumular reservas”. Y agregó que, “tiene que haber mayor estabilidad en la demanda de dinero”.

Sobre el tipo de cambio, comentó: “Yo lo veo relativamente estable”. En esa línea, afirmó que, “no veo ningún riesgo de devaluación, ni mucho menos por ahora” y destacó que, “no estás viendo coberturas fuertes en el mercado de futuros, ni el mercado comprando Dollar Link”.