Ramiro Tosi: “Argentina todavía está vulnerable en términos externos”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió al comportamiento del tipo de cambio en Argentina, que vuelve a ocupar el centro de la escena económica.

Ramiro Tosi planteó que el escenario actual ya estaba anticipado por el mercado. “El futuro que le vemos al dólar, es el futuro que venía viendo el mercado”, afirmó, y recordó que, “ya hace por lo menos tres meses, si vos tomabas la cotización del dólar futuro, todos los contratos con vencimiento a marzo en adelante, estaban cotizando por encima de estas bandas cambiarias al 1% mensual”.

Las inconsistencias del esquema cambiario

Según explicó, el esquema original partía de un supuesto que no se cumplió. “Nosotros decíamos que el esquema era inconsistente porque estaba armado suponiendo que la inflación efectivamente convergiera al 1% mensual, cosa que no sucedió”, sostuvo. En ese sentido, detalló que, “la inflación desde mayo empezó a subir en forma consecutiva desde el 1,5 de mayo hasta llegar al 2,5 de noviembre y en diciembre vamos a estar esperando un registro similar”.

Ese desfasaje llevó a que el techo de la banda cambiaria se volviera un problema. “Si seguías con esa trayectoria, el techo de la banda rápidamente se iba a convertir en un problema”, advirtió Tosi. Además, cuestionó la demora oficial en reconocer la necesidad de reservas. “Tardíamente el Banco Central reconoció finalmente que tenía que acumular reservas internacionales”, señaló, y remarcó que, “Argentina está vulnerable todavía en términos externos”.

Cuánto podría recaudar el Banco Central

En ese marco, explicó los anuncios recientes: “El Gobierno anunció por un lado el ajuste de las bandas”. También destacó que, “va a empezar a comprar reservas, tratando de no alterar el precio justamente del mercado cambiario”. Asimismo, detalló que la participación inicial sería “en el 5% del volumen diario”, lo que implica que “todos los días en promedio el Banco Central estaría comprando entre unos 25 a 30 millones de dólares diarios”.

De cara a los meses de mayor oferta, el entrevistado indicó que, “tiene que ir graduando justamente el tamaño de sus intervenciones” para que “efectivamente el Banco Central acumule reservas”. Sobre el objetivo, explicó que, “llegar a esos famosos 10 mil millones es una estimación bastante conservadora”.

Uno de los dilemas, según comentó, es el costo inflacionario. “Acumular reservas, de alguna manera pagás el costo de que la inflación baje más rápido, pero tenés el beneficio de que tenés mayor fortaleza en el frente externo”, explicó.