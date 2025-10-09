El bloque Provincias Unidas reforzó su agenda federal y productiva en un importante encuentro político celebrado en Jujuy, en el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico Capricornio. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, fueron referentes en la cumbre que reunió a mandatarios de diversas provincias.

El acto fue presidido por el gobernador local, Carlos Sadir, y contó con la presencia de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), y el dirigente Juan Schiaretti, entre otros. La agenda productiva incluyó recorridos por el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, con reuniones con empresarios del rubro minero.

Gustavo Valdés defendió la consolidación del espacio federal, asegurando que Provincias Unidas "no es una construcción que será solamente para estas elecciones", sino un proyecto de país a largo plazo.

El gobernador correntino criticó duramente la centralidad política de Buenos Aires, señalando que los "partidos nacionales traen solamente divisiones en las provincias argentinas".

Valdés parafraseó al Martín Fierro para graficar la necesidad de unión:

"Las provincias sean unidas, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellas se pelan, los devoran los de afuera, ese es el espíritu que tiene que primar."

El mandatario pidió a sus pares no tener "vergüenza de decir que somos provincianos", y sostuvo que, de lo contrario, se construyen dos Argentinas: "la Argentina de la abundancia que solamente piensa en Londres, en París, que solamente juegan a la timba financiera" y una Argentina que "sufre".

Valdés también lanzó una dura advertencia sobre la situación macroeconómica: "Las provincias estamos a la deriva y eso no pasó nunca. No solamente no sabemos dónde está el ministro de Economía (Luis Caputo) y cuando te preguntas dónde está, seguro que estamos al borde de una crisis y eso es lo que está pasando en la Argentina".

Juan Pablo Valdés, contra la destrucción del Estado

Por su parte, el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, reafirmó su apoyo al espacio, indicando que Provincias Unidas representa los intereses de los trabajadores y la agenda productiva, y entiende que se necesitan provincias exitosas para hacer grande a la República.

El joven dirigente se desmarcó de las ideologías extremas: