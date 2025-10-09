El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de inauguración del Complejo Formativo Policial Santa Catalina, una obra monumental que moderniza la infraestructura edilicia destinada a la capacitación de los futuros efectivos de la Policía de Corrientes.

Ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Nini Flores, el complejo cuenta con 4.500 metros cuadrados de nueva infraestructura y una refacción similar, totalizando 9.000 metros cuadrados en funcionamiento.

Inversión y formación de cuatro años

Valdés destacó que el proyecto fue un "gran paso", ya que la antigua Escuela de Policía no tenía capacidad para albergar al personal. En línea con la búsqueda de una "educación de excelencia", el mandatario recordó que su gestión extendió la formación de los oficiales de Sub-Ayudantes de dos a cuatro años.

"El delito ha evolucionado notoriamente y también debemos hacer las adaptaciones legislativas fundamentales para los tiempos que corren. Hace tan solo dos años no teníamos inteligencia artificial", aseveró Valdés, justificando la necesidad de una policía más preparada.

El complejo incluye una piscina semi olímpica, vestuarios, tres módulos de aulas integrales, un polideportivo cubierto, gimnasio y la refacción a nuevo de dormitorios y el comedor, entre otras obras.

El ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, aseguró que la inauguración "marcará un antes y un después en la historia de la fuerza", consolidando la transformación hacia una policía "más profesional, más preparada y más humana".

El combate al narcomenudeo y la reforma judicial

Valdés vinculó la nueva formación policial con las recientes reformas legislativas destinadas a mejorar la seguridad y la persecución del delito. Destacó la reciente promulgación de la Ley de Narcomenudeo, que busca "atacar a esas bandas criminosas que se dedican al narcomenudeo y que generan delitos en cada uno de nuestros barrios".

Además, el gobernador resaltó la transformación del sistema judicial provincial, con el cambio del Código Procesal Penal que permitió el salto del proceso mixto al acusatorio.

"Muchos se resistían a ese cambio que nos brinda un procedimiento más ágil y efectivo para que el personal policial esté abocado a la prevención del delito", sostuvo Valdés, con el claro objetivo de que "la policía esté en la calle, trabajando, custodiando, persiguiendo al delito".

Al cerrar su discurso, Valdés informó que la provincia cuenta con 9.400 efectivos en actividad y casi 2.000 en preparación, trabajando para alcanzar la proporción recomendada de "un efectivo policial cada 100 habitantes".