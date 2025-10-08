Gustavo Valdés le quita peso a la visita de Milei: "No necesitamos que venga nadie"

El gobernador Gustavo Valdés minimizó la posibilidad de un encuentro con el presidente Javier Milei, quien tiene prevista una visita a la provincia el próximo sábado. Valdés aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna propuesta formal para una reunión protocolar.
El mandatario, en cambio, puso el foco en la agenda electoral propia, destacando la importancia de la campaña de sus candidatos a diputados nacionales.
"Nosotros seguimos haciendo campaña política con Práxedes López, con Diógenes González y Carlos Hernández, así que no necesitamos que venga nadie", afirmó Valdés durante la inauguración de un Jardín de Infantes. "Nosotros necesitamos que caminen, que busquen el voto en el ciudadano de Corrientes, porque los van a representar a ellos", agregó.
Contacto con el nuevo Ministro del Interior
Consultado sobre la relación con el gobierno central, Valdés confirmó haber mantenido un breve contacto vía WhatsApp con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, pero aclaró que "no hubo otra otra otra novedad" ni "tampoco una novela" respecto a temas de gestión.
El gobernador reiteró la postura de la provincia: "Nosotros seguimos gestionando, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando con los gobernadores también". Enfatizó que espera que, una vez terminado el acto eleccionario del próximo 26 de octubre, "nos pongamos a trabajar en las cosas que realmente necesita la gente".
Dura respuesta al gobernador de Salta
Valdés defendió el espacio político "Provincias Unidas", asegurando que no se está conformando "de un día para el otro ni por una cuestión electoral".
"Es un equipo de trabajo que va a tener sus representantes, que vamos a comenzar dando pasos firmes en el Congreso, en las provincias, donde nosotros vamos a plantear un modelo de país serio, un modelo de país responsable", detalló.
Respecto a las declaraciones del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz (quien afirmó que el espacio busca la candidatura de algunos gobernadores), Valdés fue lapidario:
"Eso es lo que dice el gobernador de Salta, quien era amigo de Massa. Pero uno puede decir lo que quiera, hechos sagrados comentarios libres", cerró.