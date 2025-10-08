El Congreso que viene: una encuesta plantea tres escenarios posibles

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, un estudio elaborado por La Sastrería proyectó tres escenarios sobre la composición del Congreso Nacional para el período 2025-2027. Según el relevamiento, el resultado electoral definirá si Javier Milei enfrenta un Congreso dividido, un empate inestable o un oficialismo con mayoría propia. El análisis, fechado el 6 de octubre, plantea un ranking de aliados y una estimación de bancas tanto en Diputados como en el Senado, tomando como base las tendencias de intención de voto y los acuerdos con gobernadores.

Los tres escenarios que se plantean en la encuesta, son:

Escenario A: ventaja peronista y Congreso adverso

En el primer escenario, el peronismo alcanza el 36% de los votos, contra un 32% de La Libertad Avanza (LLA) y un 12% de Provincias Unidas. En ese marco, el oficialismo quedaría en minoría clara.

Diputados: oposición con 109 bancas, oficialismo con 90 y 58 legisladores “árbitros”.

oposición con 109 bancas, oficialismo con 90 y 58 legisladores “árbitros”. Senado: oposición con 26 bancas frente a 20 del oficialismo y 26 intermedias.

La proyección anticipa un Congreso dominado por el peronismo y los bloques provinciales, lo que obligaría al Ejecutivo a negociar cada ley. En este escenario, Milei enfrentaría una gestión legislativa condicionada y dependería de alianzas puntuales con gobernadores aliados o con parte del radicalismo.

Escenario B: empate técnico y equilibrio inestable

El segundo escenario proyecta un empate entre LLA y el peronismo (34% cada uno), con un 11% para Provincias Unidas. El reparto de bancas quedaría casi equilibrado.

Diputados: 98 bancas para el oficialismo, 103 para la oposición y 56 árbitros.

98 bancas para el oficialismo, 103 para la oposición y 56 árbitros. Senado: 23 bancas para cada bloque mayoritario y 26 intermedias.

Se trata de un Congreso fragmentado, donde ningún espacio alcanzaría por sí solo el quórum (129 diputados o 37 senadores). En este contexto, Milei dependería de alianzas variables con el PRO y con mandatarios provinciales, en un esquema de poder frágil pero negociable.

Escenario C: crecimiento libertario y avance del oficialismo

El tercer escenario, el más favorable para el Gobierno, ubica a La Libertad Avanza con el 39% de los votos, frente a un 33% del peronismo y un 10% de Provincias Unidas. Con ese resultado, Milei pasaría a controlar la primera minoría en ambas cámaras.

Diputados: 103 bancas para el oficialismo, 97 para la oposición y 57 intermedias.

103 bancas para el oficialismo, 97 para la oposición y 57 intermedias. Senado: 25 para el oficialismo, 23 para la oposición y 24 intermedias.

Este panorama permitiría a Milei impulsar reformas clave si logra acuerdos con sus aliados del PRO y con un puñado de gobernadores. Sin embargo, seguiría lejos de la mayoría absoluta, por lo que el oficialismo debería sostener una estrategia de consenso selectivo para avanzar con leyes estructurales.

Tres caminos posibles

Los tres escenarios plantean horizontes distintos, pero con un factor común: la imposibilidad de gobernar sin acuerdos.