Corrientes: trabajadores de forestadora Tapebicuá firmaron acuerdo y levantan el acampe en Virasoro

Tras más de 60 días de conflicto, los trabajadores y la forestadora Tapebicuá, ubicada en la localidad correntina de Virasoro, lograron firmar un acuerdo que pondrá fin a las medidas de fuerza. La información fue confirmada por la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, a Perfil NEA.

"Hoy mismo se levanta el acampe, hoy mismo en la empresa se comprometió a hacer los primeros depósitos conforme el convenio, y el día lunes se reactivan los operarios a la empresa", aseguró la ministra a este medio.

Además, la funcionaria señaló que "todo el procedimiento administrativo, se está realizando con habilitación de días y horas, a efectos de dejar homologado el convenio y darle seguridad jurídica a las partes".

El pacto alcanzado implica el levantamiento inmediato del acampe en inmediaciones de la empresa y los cortes de la Ruta Nacional N° 14, que generaron complicaciones en el tránsito regional.

El abogado que representa al sector trabajador, Sebastián Costa, confirmó a radio Sónica que la medida es de carácter "provisorio" y abarca a la totalidad de los empleados involucrados en el conflicto.

Puntos clave del acuerdo

Según el letrado, los principales términos del acuerdo son:

Jornada reducida: Los trabajadores realizarán jornadas laborales de cuatro horas diarias, a partir del lunes.

Salario: Percibirán el 60% del salario mientras dure la medida provisoria.

Deuda salarial: Se saldará el medio aguinaldo adeudado a los empleados, que se pagará en tres cuotas .

Pagos quincenales: Se adelantó que los trabajadores recibirán pagos "cada 10 días".

El abogado Costa destacó el fin del conflicto como una muestra de que "cuando todos hacen su parte, podemos llegar a un acuerdo", luego de la extensa pulseada entre la empresa y los empleados.