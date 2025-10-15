Pullaro: “Condicionar una ayuda al resultado de una elección nos pone en un lugar bastante preocupante”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que “condicionar una ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante”.

De este modo el mandatario santafesino mostró su inquietud por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien al reunirse el martes con su par argentino, Javier Milei, expresó que la ayuda económica de su país a la Argentina queda condicionada al resultado de las próximas elecciones del 26 de octubre.

“Me preocupó, e indudablemente también le preocupó a los mercados. Las relaciones entre los Estados son entre los Estados. Hay que construir políticas públicas estables, y no es la afinidad que pueda tener con uno o con otro presidente”, sostuvo Pullaro en tono crítico.

"Como país nos pone en un lugar bastante preocupante"

“Condicionar una ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante, y espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes”, agregó en declaraciones a la prensa.

“Equilibrio fiscal”

Además señaló que “nuestra preocupación como santafesinos y por lo que representa la provincia de Santa Fe en el concierto nacional, es cómo logramos sostener el equilibrio fiscal, pero fundamentalmente cómo a través del equilibrio fiscal se logra invertir”.

“No hay país desarrollado o que pretenda desarrollarse si las rutas están en el estado que están en Argentina, la infraestructura energética está como la tenemos, y por supuesto, los puertos y los aeropuertos”, ejemplificó el mandatario.

“No puede ir siempre a sostener el dólar o a la timba financiera”

Para Pullaro “cualquier país que pretenda crecer y desarrollarse lo hace a través de venderle al mundo más”.

“Desde ese lugar, la inversión o el excedente que está surge a través del equilibrio fiscal, no puede ir siempre a sostener el dólar o a la timba financiera, como lo hemos visto el último tiempo, sino que tiene que ir al desarrollo de infraestructura”, cuestionó.

“Cuando entendamos que Argentina tiene que generar trabajo y crecimiento económico y que ese es el eje de un buen gobierno, Argentina va a salir adelante, y para eso tiene que mirar a este interior productivo, tiene que mirar a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, que somos provincias con equilibrio fiscal, pero que invertimos muchísimos recursos en infraestructura” , concluyó Pullaro.