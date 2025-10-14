Grabois calificó a Milei de "arrastrado fracasado" tras la reunión con Trump

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois calificó al presidente Javier Milei como “un arrastrado, fracasado y humillado” tras el encuentro que el primer mandatario mantuvo con su par norteamericano, Donald Trump, en Washington.

"Arrastrado fracasado"

“Si hay algo peor que ser un arrastrado, es ser un arrastrado fracasado, humillado, condicionado y despechado”, cuestionó el referente del Frente Patria Grande.

"Si este señor no representara a la Nación Argentina, no habría más que decir ´pobre tipo, no lo quieren ni de bufón de corte´", agregó en una publicación de la red social “X”.

"Hace el muertito a ver si le tiran un huesito”

“Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito”, cuestionó Grabois.

“Asco”, expresó el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires en la parte final del mensaje.

Luego del almuerzo en la Casa Blanca, Trump condicionó el salvataje financiero a la Argentina a que La Libertad Avanza triunfe en los comicios legislativos del domingo 26 de octubre, según publica NA.