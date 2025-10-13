López Murphy: "Me humilla profundamente que mi patria sea mendicante"

El candidato a diputado nacional Ricardo López Murphy consideró que "el país está muy complicado" y "con muchas dificultades" debido a "una mala praxis" de la gestión del presidente Javier Milei.

"Mala praxis institucional, política y económica"

"Hemos tenido una mala praxis institucional, política y económica. Es verdad que se recibió una herencia terrible, es verdad también que el país tiene una historia muy dura por la cantidad de defaults, y de confiscaciones de depósitos", explicó el postulante de Potencia.

Para López Murphy "se equivocaron en lo institucional porque básicamente los países necesitan presupuesto". "Si uno no tiene presupuesto no solamente que no tenemos el instrumento propio de la democracia sino que además el Congreso se descontrola", agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

"En segundo lugar hay un problema político. Nuestro sistema necesita que construyamos mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado. Si no, no hay leyes. Tiene que haber un esfuerzo de construir mayorías", remarcó.

"Me humilla profundamente que mi patria sea mendicante"

"Y la mala praxis económica. Voy a confesar algo que me molesta profundamente. A mí no me gusta que haya mendicidad", sostuvo al aludir al salvataje de Estados Unidos.

"Me humilla profundamente que mi patria sea mendicante. Es decir, a cada lugar que vamos, andamos con la gorra. Eso me produce un enojo muy grande".

"Nosotros hemos tenido dos rescates este año y tenemos dos rescates porque no hicimos bien las cosas. Y hace rato que sabíamos lo que hay que hacer. Había que comprar dólares desde enero de 2024", concluyó.