Álvarez Agis sobre "la fase electoral" de Milei: "No es nada outsider, quiere el dólar quieto"

El economista Emmanuel Álvarez Agis aseguró que el presidente Javier Milei “entró en fase electoral” y que por eso “quiere el dólar quieto”.

“El presidente tiene una teoría económica muy exótica. No hay presidentes libertarios en el mundo que apliquen programas económicos libertarios”, explicó el exviceministro de Economía.

“No nada outsider”

“Pero para peor no está aplicando el programa que nos contó en campaña. Arrancó bien con una dosis súper alta de pragmatismo que fue celebrada. Metió el primer conejo de la galera, que fue espectacular, que fue el blanqueo”, analizó.

“Y yo creo que ahí todos estábamos esperando que viniera un programa económico más razonable”, agregó en declaraciones a radio CNN Argentina.

“A partir de ahí lamentablemente el presidente entró en fase electoral y en eso Milei no es nada outsider”, aseguró Álvarez Agis.

“Funciona como todos los anteriores presidentes, llega la elección, quiere el dólar quieto. Y hace lo que sea para que el dólar esté quieto”, recalcó.

“Sacar conejos de la galera”

Además señaló que “este equipo económico no contó qué iba a hacer” y “empezó a sacar conejos de la galera” como “el blanqueo, un acuerdo con el Fondo con un esquema de flotación entre bandas, este rescate”.

“Para mí hay un problema, si el que hace el plan es especialista en sacar los conejos. Porque entonces yo veo en (Luis) Caputo una tendencia a resolver la urgencia la semana que viene, de los próximos 15 días, del próximo mes”, reflexionó el economista.

“Ahora qué urgencia resolvió, resolvió la urgencia de llegar a la elección sin devaluar”, cerró Álvarez Agis.