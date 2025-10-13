Valdés, durísimo contra Milei: "Tu sueño no puede ser ir a dormir a la Casa Blanca, recorré tu Argentina"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, elevó el tono de su enfrentamiento con el Gobierno Nacional, criticando al presidente Javier Milei por el carácter "fugaz" y proselitista de sus viajes a la provincia y le exigió que se concentre en los problemas del país.

Valdés cuestionó que, en sus tres visitas, el Presidente solo ha conocido dos puntos de encuentro: "Javier Milei vino tres veces a Corrientes y conoce el salón del Espacio Andes y el del hotel de Turismo. Corrientes es más grande, es mucho más grande que eso", sentenció.

El mandatario correntino fue lapidario al dirigirse al Presidente:

"Tiene que haber una visita oficial. Tu sueño como presidente no puede ser ir a dormir a la Casa Blanca en Estados Unidos. Recorré tu Argentina, es lo que vos gobernás, es lo que somos. Entonces, me parece que tiene que comenzar por ahí", afirmó Valdés.

El gobernador subrayó que todos los presidentes son bienvenidos, recordando que hizo lo propio con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, pero lamentó que no se genere un diálogo institucional: "¿Cómo puede ser que no tengamos un presidente donde los correntinos podamos decir qué necesitamos, qué queremos, hacia dónde vamos, algún ministro?".

Valdés confirmó que, si bien no recibió "ningún llamado", la provincia desplegó un operativo de seguridad "como corresponde" ante la presencia del Jefe de Estado el sábado pasado, donde encabezó un acto de 10 minutos.

El desafío federal de "Provincias Unidas"

El titular del Ejecutivo correntino defendió la construcción del bloque Provincias Unidas, cuyo objetivo es asegurar una representación genuina de los intereses locales en el Congreso.

"Nosotros tenemos que ir a levantar la mano por nosotros, por la provincia. Si nosotros defendemos los intereses de ellos (Buenos Aires) es muy difícil que nosotros podamos plantarnos en el Congreso", afirmó Valdés.

El gobernador criticó a los candidatos que responden a los líderes nacionales antes que a sus provincias: "Ahora cuando ponemos gente que le levantan la mano por Buenos Aires es difícil. No, levantan por Cristina, levantan por Milei. Nosotros tenemos que ir a levantar la mano por nosotros".

Según Valdés, la propuesta de Provincias Unidas (que comparte con gobernadores como Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Martín Llaryora en Córdoba e Ignacio Torres en Chubut) es un grito por el federalismo.

Críticas al tipo de cambio y recortes en discapacidad

En el plano económico, Valdés criticó la política de sostener el tipo de cambio, lo que a su juicio, tiene un efecto directo en la economía provincial.

"Sostener el tipo de cambio a veces es muy difícil y hoy, para sostener el tipo de cambio, tenemos una gran recesión", advirtió en declaraciones a radio Continental Corrientes.

El gobernador citó el "turismo de compras" hacia los países vecinos como ejemplo del desajuste cambiario: "Te vas a Asunción (Paraguay) y está media provincia de Corrientes comprando".

Finalmente, Valdés cuestionó los recortes en discapacidad impulsados por el Gobierno Nacional, asegurando que se está "golpeando fuerte a un sector difícil" y lamentó que se afecte a personas que realmente lo necesitan. También reclamó al Estado Nacional que termine la obra de la Autovía en la capital, para lo cual la provincia absorbió "50 millones de dólares para que ellos se concentren en eso. Le sacamos de encima 50 millones de dólares".