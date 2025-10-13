Denuncian que Milei usó un avión de la Fuerza Aérea para hacer 10 minutos de campaña en Corrientes

El candidato a diputado nacional Raúl "Rulo" Hadad (Fuerza Patria) generó una fuerte polémica al denunciar el uso de un avión del Estado por parte del presidente Javier Milei y su comitiva para el acto de campaña realizado el pasado sábado en Corrientes y Chaco.

Javier Milei en Corrientes: polarizó la elección con el kirchnerismo y le pidió a la militancia que "no aflojen"

El actual intendente de San Roque publicó un video en sus redes sociales en el que se ve la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina utilizada para el viaje proselitista.

"Milei vino 10 minutos a Corrientes para hacer campaña con la nuestra, con la plata del Estado", señaló el candidato peronista.

Crítica a la austeridad y al acto

Hadad cuestionó el discurso de austeridad del Presidente al señalar que el que "venía a cuidar el equilibrio fiscal se hizo traer con su hermana y toda su banda en un avión de la Fuerza Aérea".

La denuncia, que se viralizó rápidamente en redes sociales (con más de 470.000 visualizaciones en Instagram), también apuntó a la convocatoria del acto en la Costanera.

El candidato aseguró que la concentración de Milei "juntó más integrantes de la fuerza [policial y custodia] que militantes y encima tiene la caradurez de pedirnos que sigamos aguantando".

Fallo histórico en Corrientes: el STJ permite a los electores de Malvinas no votar en la elección municipal de Esquina

Además, Hadad sostuvo que el Presidente "no propuso nada, no vino a solucionar los problemas del pueblo correntino, solamente fue otro show de él para las cámaras".

El intendente de San Roque concluyó su mensaje llamando a votar a su espacio: “El 26 de octubre vamos a darle una respuesta en las urnas, vamos con Fuerza Patria por una Argentina seria”, propuso.