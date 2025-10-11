El presidente Javier Milei aceleró la campaña con una visita fugaz a Corrientes este sábado por la tarde, luego de haber realizado un acto en Resistencia (Chaco). El objetivo central del Presidente fue impulsar la candidatura a diputada nacional de Virginia Gallardo, tras los magros resultados de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales del 31 de agosto, donde quedó en un cuarto lugar sin alcanzar los 10 puntos.

Milei llegó acompañado por su hermana, Karina Milei, y fue recibido en el Hotel de Turismo por la candidata Gallardo y el diputado nacional Lisandro Almirón.

Megáfono y el pedido a la militancia: "La libertad avanza o Argentina retrocede"

A pesar de la sensación térmica de 37 grados en la ciudad, el Presidente, con su clásica campera negra, brindó un discurso directo a los militantes con su característico megáfono, en un escenario improvisado sobre la avenida Costanera.

El mensaje de Javier Milei se centró en la importancia de las elecciones del 26 de octubre, asegurando que se define un país entre dos modelos:

"El 26 de octubre se define un país en donde baja la pobreza, donde baja la indigencia, donde terminamos con los piquetes o se vuelve a un narco estado, con kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros”.

El fuerte discurso encendió a la militancia, que irrumpió con el cántico "nunca más", arenga que fue acompañada por Karina Milei y Virginia Gallardo. El Presidente retomó la palabra para pedir a los seguidores que "no aflojen" y sigan defendiendo la libertad.

"Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto, porque abrir las puertas a la libertad nos va a traer prosperidad a todos", afirmó, y cerró con su frase de campaña: "Les pido que no aflojen porque la libertad avanza o Argentina retrocede”.

Por su parte, la candidata Virginia Gallardo destacó el respaldo al proyecto: “Los correntinos sabemos lo que significa el esfuerzo y el trabajo. Por eso acompañamos este proyecto que está cambiando la Argentina y que nos devuelve la esperanza”.

Cruce con los periodistas

Tras su breve discurso, el Presidente avanzó saludando a la militancia. Al ser abordado por los periodistas que buscaban una declaración, Milei respondió de manera cortante:

"No te parece que es momento de la gente y no de ustedes", arremetió.

Finalmente, el mandatario se subió a una camioneta junto a su hermana y, escoltado por la custodia, se dirigió al aeropuerto para culminar su recorrida proselitista por el NEA. Cabe recordar que la visita se dio sin que se concretara una reunión con el gobernador Gustavo Valdés, quien la había minimizado: "No necesitamos que venga nadie".